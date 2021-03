Σε νέο αδιέξοδο στο ζήτημα των εμβολίων για τον κοροναϊό οδηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι «27» διχάστηκαν επί του θέματος.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια των FT, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν βρήκαν λύση για το ζήτημα 10 εκατ. δόσεων και γι’ αυτό αποφάσισαν -παρά τις απαιτήσεις ανατολικών χωρών- να αποφύγουν τις διαπραγματεύσεις «τύπου παζαριού» σε τηλεδιάσκεψη.

Ομάδα κρατών-μελών, με επικεφαλής την Αυστρία και τον Σεμπάστιαν Κουρτς, καταγγέλλουν ότι υπάρχει «άνιση κατανομή εμβολίων» μεταξύ των «27» και για το λόγο αυτό απαιτούν μεγαλύτερο μερίδιο των 10 εκατομμυρίων εμβολίων της Pfizer.

Μάλιστα, το - -επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες- μετέδωσε ότι ο αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς απείλησε με βέτο στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, εάν δεν επιλυθεί το ζήτημα σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Ο Σεμπάστιαν Κουρτς έχει κατηγορήσει την ΕΕ ότι διεξήγαγε «παζάρι» για δόσεις εμβολίων και ορισμένες κυβερνήσεις εξασφάλισαν μυστικές συμφωνίες. Η αυστριακή κυβέρνηση είχε προτείνει την ανακατανομή 10 εκατ. δόσεων Pfizer-BioNtech μεταξύ των δυσαρεστημένων έξι χωρών, με χώρες όπως η Γερμανία και η Μάλτα να μη λάβουν καμία από αυτές.

Αξιωματούχοι της ΕΕ επιχείρησαν αυτή την εβδομάδα προκειμένου να βρουν λύση σχετικά με τον τρόπο διανομής μέρους των 10 εκατομμυρίων δόσεων, με χώρες όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Κροατία και η Εσθονία να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ελλείψεις.

Ο Κουρτς, ο οποίος αντιτάχθηκε στον τρόπο κατανομής εμβολίων των Βρυξελλών, δήλωσε ότι η Βιέννη θα ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε συμφωνία διανομής που δεν περιλαμβάνει την Αυστρία. Χωρίς συμφωνία, τα 10 εκατομμύρια θα διανεμηθούν σε χώρες με αναλογικό τρόπο βάσει του πληθυσμού.

Εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την αυστριακή κριτική για τους κανόνες της ΕΕ, η Μέρκελ είπε στη Σύνοδο Κορυφής ότι οι συμβάσεις εμβολίων «υπογράφηκαν από τα κράτη – μέλη και όχι από ανόητους γραφειοκράτες».

Μάλιστα, ευρωπαίος διπλωμάτης είπε ότι ο αυστριακός ηγέτης ήταν «αρκετά δυσαρεστημένος» και ότι δεν υπήρξε «συμφωνία σχετικά με τα αιτήματά του». Ενώ όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν κατ’ αναλογία πληθυσμού δόσεις εμβολίου που αγοράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούν να επιλέξουν να αγοράσουν περισσότερες ή λιγότερες από κάποιο συγκεκριμένο εμβόλιο.

Τυχόν αχρησιμοποίητες δόσεις εμβολίου μπορούν στη συνέχεια να αγοραστούν από άλλα κράτη μέλη.

Ενδεικτικό της διάστασης απόψεων είναι το γεγονός πως οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν -χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο- να ενισχύσουν την παραγωγή εμβολίων κατά της Covid-19 στην Ευρώπη και να βελτιώσουν τους ρυθμούς των εμβολιασμών σε όλες τις χώρες μέλη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Είναι ζωτικής σημασίας να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την βελτίωση της παραγωγής εμβολίων στην Ευρώπη και για την βελτίωση της ικανότητάς μας να προμηθεύουμε (εμβόλια) στις χώρες μέλη…Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στο στόχο αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

