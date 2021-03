Συγχαρητήριο μήνυμα της βασίλισσας Ελισάβετ στην ΠτΔ Σακελλαρόπουλου για τα 200 χρόνια

Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Συγχαρητήριο μήνυμα προς την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνη Σακελλαρόπουλου απηύθυνε η βασίλισσα Ελισάβετ για τη «σημαντική περίσταση της 200ής επετείου από την έναρξη του ελληνικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας».

Το μήνυμα αναρτήθηκε στο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter συνοδευόμενο από φωτογραφίες της παρέλασης στην Αθήνα στις οποίες διακρίνονται ο γιος της βασίλισσας Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης.

At an official State Dinner in Athens, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall are greeted by the President of Greece, Katerina Sakellaropoulou, before signing the guest book.#RoyalVisitGreece @PresidencyGR pic.twitter.com/sGYRJp0l8f

