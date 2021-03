Τηλεδιάσκεψη… γνωριμίας είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, με τους 27 αρχηγούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το βράδυ της Πέμπτης.

Είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν συνομιλεί και με τους 27 μετά την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος συμμετείχε στην Σύνοδο Κορυφής κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο ανάρτησε στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ, στέλνοντας το μήνυμα πως «ενωμένες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δείξουν ότι οι δημοκρατίες είναι οι πλέον κατάλληλες για την προστασία των πολιτών, την προώθηση της αξιοπρέπειας και τη δημιουργία ευημερίας».

By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ

O Τζο Μπάιντεν ήταν εξαιρετικά φιλικός με τους ηγέτες της ΕΕ, ζητώντας απλά να τον αποκαλούν «Τζο» και όχι «κύριο πρόεδρο».

„Joe is good enough. You don’t have to call me Mr. President!“

Η Ευρωπαϊκή Ενωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προστατεύσουν από κοινού την παγκόσμια ασφάλεια, την δημοκρατία και την σταθερότητα, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μετά την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στην οποία έκανε παρέμβαση μέσω τηλεδιάσκεψης ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν.

«Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι οι αξίες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου βρίσκονται και πάλι υπό πίεσιν, υπάρχουν απειλές, εσωτερικές και εξωτερικές απειλές … και περισσότερο από ποτέ άλλοτε οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν σήμερα ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

🇪🇺🇺🇸 For the first time in 11 years we welcomed the President of the United States to the European Council.

It was the opportunity for @POTUS to express his vision of our future cooperation. And for us to express our strong commitment to this fundamental transatlantic alliance. pic.twitter.com/kMS85K7oKf

— Charles Michel (@eucopresident) March 25, 2021