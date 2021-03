Βόρεια Κορέα: Οι ΗΠΑ καταπατούν το δικαίωμά μας στην αυτοάμυνα

Συνεχίζει να οξύνει το ηλεκτρισμένο κλίμα η Βόρεια Κορέα ακολουθώντας την πολιτική των προκλήσεων απέναντι στις ΗΠΑ.

Η Πιονγιάνγκ υποστήριξε σήμερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αποκάλυψε τη «βαθιά ριζωμένη εχθρότητά του» και ότι καταπάτησε το δικαίωμα της χώρας στην αυτοάμυνα, όταν επέκρινε την πρόσφατη πυραυλική δοκιμή της, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο KCNA.

Νωρίτερα, η Βόρεια Κορέα ισχυρίστηκε ότι εκτόξευσε ένα νέο είδος τακτικού, βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς.

Ο Μπάιντεν είπε ότι η δοκιμή αυτή παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, προσθέτοντας όμως ότι η λύση της διπλωματίας με την Πιονγκγιάνγκ παραμένει ανοιχτή.

Ο Ρι Πιονγκ Τσολ, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών, είπε ότι η πυραυλική δοκιμή έγινε στο πλαίσιο του δικαιώματος της χώρας του στην αυτοάμυνα απέναντι στις απειλές που θέτουν η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ με τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και τα προηγμένα όπλα τους.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία που ο επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας των ΗΠΑ κατηγορεί αυτήν την τακτική δοκιμή, την άσκηση του δικαιώματος του κράτους μας στην αυτοάμυνα, ως παραβίαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και αποκαλύπτει ανοιχτά τη βαθύτατη εχθρότητά του. Τέτοιες δηλώσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ είναι μια απροκάλυπτη καταπάτηση του δικαιώματός μας στην αυτοάμυνα» ανέφερε ο Ρι σε μια ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο.

Ο Ρι προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να αντιμετωπίσει «κάτι που δεν είναι καλό» αν συνεχίσει να κάνει «απερίσκεπτα σχόλια χωρίς να αναλογίζεται τις συνέπειες».

