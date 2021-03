Η επιχείρηση ρυμούλκησης του γιγάντιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έχει προσαράξει στη Διώρυγα του Σουέζ ξεκίνησε και πάλι πριν από λίγο.

Αν αποτύχει η απόπειρα αποκόλλησής του 400 μέτρων Ever Given, το οποίο προσάραξε στο νότιο τμήμα της Διώρυγας εν μέσω ισχυρών ανέμων νωρίς την Τρίτη, προκαλώντας προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα καθώς απέκλεισε μια από τις βασικότερες θαλάσσιες διόδους του κόσμου, θα γίνει μια ακόμη προσπάθεια αύριο το πρωί, όπως δήλωσαν τρεις πηγές που γνωρίζουν τα της επιχείρησης.

I can confirm that the Suez Canal ship is large pic.twitter.com/3OA98s83S7

— Vivian Yee (@VivianHYee) March 26, 2021