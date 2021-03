Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Αδριατικής θάλασσας, στην Ιταλία.

Η σεισμική δόνηση, σύμφωνα με την αρχική μέτρηση από το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικού Κέντρου, ήταν 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

H ισχυρή δόνηση είχε εστιακό βάθος 60 χλμ και επίκεντρο στα 68 χλμ βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Βιέστε.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα.

M5.9 #earthquake (#terremoto) strikes 169 km NW of #Bari (#Italy) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/G1YyT4s8Rk

— EMSC (@LastQuake) March 27, 2021