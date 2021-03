Καναδάς: Ο Τριντό λέει «Ζήτω η ΕΛΛΑΣ» και νοσταλγεί μπακαλιάρο με σκορδαλιά

«Σήμερα, στην 200ή επέτειο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, γιορτάζουμε με τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των περίπου 300.000 Καναδών ελληνικής καταγωγής» αναφέρει σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Επισημαίνει πως τα τελευταία χρόνια, η ημέρα αυτή χαρακτηριζόταν από οικογενειακές συγκεντρώσεις και μεγάλες παρελάσεις των ελληνικών κοινοτήτων. «Σε αρκετές περιπτώσεις, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στις ετήσιες γιορτές στο Μόντρεαλ και να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι την αίσθηση της χαράς και της κοινότητας που φέρνει αυτή η μέρα. Οι εορτασμοί θα είναι διαφορετικοί φέτος καθώς συνεχίζουμε τη μάχη κατά της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19, αλλά οι Καναδοί ελληνικής καταγωγής θα συνεχίσουν να βρίσκουν τρόπους για να τιμήσουν αυτήν την ξεχωριστή επέτειο – είτε μέσω εικονικών κλήσεων με φίλους είτε γευματίζοντας με μπακαλιάρο και σκορδαλιά στο σπίτι» προσθέτει ο Καναδός πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια, ο Τζάστιν Τριντό υπογραμμίζει «τη μακροχρόνια και στενή σχέση του Καναδά και της Ελλάδας, χτισμένης σε περισσότερα από 75 χρόνια διπλωματικών σχέσεων» και σημειώνει ότι οι δύο χώρες συνεργάζονται σε πολυμερείς οργανισμούς, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και τον διεθνή οργανισμό Γαλλοφωνίας (La Francophonie), και απολαύουν μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία τόσο για καναδικές όσο και για ελληνικές επιχειρήσεις μέσω της Ολοκληρωμένης Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Today, Greeks across the country and around the world are marking the 200th anniversary of Greek independence. While we can’t get together in person or enjoy any large parades this year, I’m sending my best wishes to everyone celebrating safely at home. https://t.co/2FmA7UmD7K

