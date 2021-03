Ινδονησία: Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από καθολική εκκλησία – Δείτε το βίντεο

🇮🇩 #Breaking A bomb explosion reportedly occurred outside a Cathedral church in the port city of #Makassar, Indonesia at around 10:28 am local time Sunday, with scores of people injured.

🇮🇩 #突发 当地时间28日10时30分左右,印尼望加锡市一座教堂前发生爆炸,已造成人员受伤。 pic.twitter.com/lkinp9yMSN

— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) March 28, 2021