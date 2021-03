Νέες ταραχές σημειώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μπρίστολ του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς διαδηλωτές βγήκαν για άλλη μια φορά στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για νομοσχέδιο που δίνει υπερεξουσίες στην αστυνομία, αλλά και για τα μέτρα του lockdown.

Ένα περιστατικό έκλεψε την παράσταση την Παρασκευή το απόγευμα, καθώς ένας αστυνομικός σκύλος… επαναστάτησε κατά των συναδέλφων του.

Σε ανύποπτη στιγμή οι αστυνομικοί επιχείρησαν να προσαγάγουν ή να συλλάβουν μία φωτογράφο που έκανε τη δουλειά της στο σημείο. Τρεις άνδρες είχαν πέσει πάνω στη γυναίκα και την έσπρωχναν με τις ασπίδες τους για να τη συλλάβουν.

Τότε, ο σκύλος επενέβη για να διορθώσει την αδικία, καθώς άρχισε να δαγκώνει στα οπίσθια τον αστυνομικό – εκπαιδευτή του.

Αιφνιδιασμένοι οι αστυνομικοί από την επίθεση του σκύλου άφησαν τη γυναίκα, η οποία κατάφερε να απελευθερωθεί από τον κλοιό.

Η βρετανική αστυνομία χρησιμοποίησε τόσο τις έφιππες ομάδες της όσο και αυτές με τους σκύλους για να διαλύσει τους διαδηλωτές στο Μπρίστολ την Παρασκευή και το Σάββατο.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί καταγγέλλουν ότι η «άγρια» μερίδα των διαδηλωτών έριξε μπουκάλια, πέτρες και πυροτεχνήματα στα ζώα, χωρίς ευτυχώς κανένα να τραυματιστεί.

This evening officers have been targeted with further violence, some of which was directed towards our horses. Thankfully none of them were injured. Yet again our boys did a tremendous job and have come away unfazed & are happily eating hay 💙 pic.twitter.com/t8mfEGsefE

Πέρα από τη βίαιη προσαγωγή της παραπάνω φωτογράφου, δημοσιογράφος της Daily Mirror υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση από αστυνομικούς, παρά το γεγονός ότι έδειξε την ταυτότητά του.

«Παρακολουθούσα τα γεγονότα και δεν απείλησα ποτέ τους αστυνομικούς», έγραψε ο Μάθιου Ντρες στο Twitter σε βίντεο του περιστατικού.

Police assaulted me at the Bristol protest even though I told them I was from the press. I was respectfully observing what was happening and posed no threat to any of the officers. I have muted the latter part of the video to spare you all the pain of hearing my shrill voice. pic.twitter.com/a7a0Nnw0bG

— Matthew Dresch (@MatthewDresch) March 27, 2021