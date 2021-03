Το σχήμα της παγκόσμιας ανάκαμψης- Michael Spence

Michael Spence

Τα προγράμματα εμβολιασμού COVID-19 αυξάνουν ταχύτητα καθώς αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα και καθώς οι αποδιοργανωμένες και προσωρινές διαδικασίες διανομής και διαχείρισης αντικαθίστανται από πιο ισχυρά συστήματα. Μια εργασία αυτού του μεγέθους σίγουρα θα αντιμετωπίσει επιπλέον δυσκολίες κατά μήκος του δρόμου. Αλλά είναι πλέον λογικό να αναμένουμε ότι τα εμβόλια θα έχουν διατεθεί στους περισσότερους ανθρώπους στη Βόρεια Αμερική μέχρι το καλοκαίρι, και στους περισσότερους Ευρωπαίους μέχρι τις αρχές του φθινοπώρου.

Από τις 15 Μαρτίου, το Ισραήλ έχει χορηγήσει περισσότερες από 100 δόσεις ανά 100 άτομα, σε σύγκριση με 38 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 36 στη Χιλή, 32 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 11 στην Ευρωπαϊκή Ένωση – και οι αριθμοί αυτοί αυξάνονται γρήγορα. Τα ποσοστά είναι σχετικά χαμηλότερα στην Ασία και τον Ειρηνικό, αλλά αυτές οι χώρες ήδη περιείχαν σε μεγάλο βαθμό τον ιό χωρίς προγράμματα μαζικού εμβολιασμού και έκτοτε οι οικονομίες τους γνώρισαν ταχεία ανάκαμψη.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες χαμηλού εισοδήματος σε αρκετές ηπείρους υστερούν, επισημαίνοντας την ανάγκη για μια πιο φιλόδοξη διεθνή προσπάθεια να τους παρέχονται εμβόλια. Όπως πολλοί έχουν σημειώσει πρόσφατα, στον διασυνδεδεμένο κόσμο μας, κανείς δεν είναι ασφαλής έως ότου όλοι είναι ασφαλείς.

Υποθέτοντας ότι ο εμβολιασμός συνεχίζει να αυξάνεται παγκοσμίως, το πιο πιθανό σενάριο για την οικονομία είναι η ταχεία ανάκαμψη το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και έως το 2022. Θα πρέπει να δούμε μια μερική αλλά απότομη αντιστροφή των μοτίβων ανάπτυξης σε σχήμα Κ που έχουν εμφανιστεί στο οικονομίες που πλήττονται από πανδημία.

Συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των ψηφιακών και ψηφιακά ενεργοποιημένων τομέων θα υποχωρήσει, αλλά όχι δραματικά, επειδή η αναγκαστική υιοθέτηση των υπηρεσιών τους θα μετριαστεί από την επανάληψη των προσωπικών δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, οι τομείς που είχαν κλείσει εν μέρει ή πλήρως θα αναβιώσουν. Σημαντικοί τομείς υπηρεσιών όπως το λιανικό εμπόριο, η φιλοξενία, η ψυχαγωγία, ο αθλητισμός και τα ταξίδια θα ανοίξουν ξανά για ένα ανυπόμονο κοινό. Βιομηχανίες όπως οι γραμμές κρουαζιέρας πιθανότατα θα δημιουργήσουν τη δική τους έκδοση ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού, με τις πωλήσεις να ανακάμπτουν όταν οι πελάτες είναι σίγουροι για την ασφάλεια.

Συνολικά, αυτή η επιστροφή στα προηγούμενα κλειστά πρότυπα κατανάλωσης, υπερτροφοδοτούμενη από την πενταπλή ζήτηση, θα δημιουργήσει μια έκρηξη ανάπτυξης σε τομείς με ύφεση, οδηγώντας σε βελτιωμένη συνολική οικονομική απόδοση. Η ανεργία θα μειωθεί σχεδόν σίγουρα, ακόμη και αν οι μόνιμες αλλαγές στο τρόπο ζωής και εργασίας μειώνουν την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές. (Για παράδειγμα, τα υβριδικά μοντέλα εργασίας που κλειδώνουν σε απομακρυσμένους χώρους εργασίας της πανδημικής εποχής ενδέχεται να μειώσουν τη ζήτηση για εστιατόρια σε κέντρα πόλεων.)

Να είμαστε σίγουροι, ενώ τα μαζικά κυβερνητικά προγράμματα έχουν ρυθμίσει το οικονομικό σοκ της πανδημίας, οι τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά έχουν αντιμετωπίσει σημαντικές απώλειες. Μεταξύ αυτών των παροδικών μειώσεων από την πλευρά της προσφοράς και της προβλέψιμης αύξησης της ζήτησης, είναι πιθανή και πιθανή μια προσωρινή περίοδος πληθωρισμού. Αλλά αυτό δεν προκαλεί μεγάλη ανησυχία.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προβλέπουν ήδη αυτές τις τάσεις. Εν τω μεταξύ, οι μετοχές ανάπτυξης στον ψηφιακό τομέα παρουσίασαν μια μικρή διόρθωση. Αλλά και αυτό θα πρέπει να είναι προσωρινό. Ενώ οι μετοχές αξίας θα συνεχίσουν να αιωρούνται πάνω από τα προηγούμενα όρια τους, οι μετοχές ψηφιακής ανάπτυξης θα επωφεληθούν από την ισχυρή μακροπρόθεσμη τάση προς αύξηση της αξίας τους μέσω άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι το διεθνές ταξίδι. Οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν σε ψηφιακές πλατφόρμες για λίγο, αλλά τελικά η προσωπική επαφή θα γίνει απαραίτητη. Επιπλέον, πολλές οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ταξίδια και ιδιαίτερα από τον τουρισμό, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10-11% του ΑΕγχΠ στην Ισπανία και την Ιταλία και το 18% του ΑΕΠ στην Ελλάδα και πιθανώς περισσότερο.

Σε σύγκριση με πολλούς άλλους τομείς, τα ταξίδια αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα, επειδή δεν είναι τοπικά. Η ταχεία ανάκαμψη που μπορούν να αναμένουν οι τοπικές βιομηχανίες παροχής υπηρεσιών όταν ο ιός είναι υπό έλεγχο δεν ισχύει αυστηρά για τα ταξίδια, ειδικά σε διεθνές επίπεδο. Για να γινουν περισσότερα ταξίδια μεταξύ χωρών, τόσο – προέλευσης όσο και προορισμού – θα πρέπει να έχει σημειώσει πρόοδο στον εμβολιασμό των πληθυσμών τους και στον περιορισμό του ιού. Όσοι εμβολιάζονται και επιθυμούν να ταξιδέψουν θα πρέπει να είναι αποδεκτοί στη χώρα προορισμού, ίσως παρουσιάζοντας κάποιο είδος πιστοποίησης ή διαβατηρίου εμβολίου.

Περαιτέρω περιπλέκοντας τα πράγματα, τα διεθνή ταξίδια υπόκεινται σε πολλούς δικαιοδοτικούς και κάπως ασυντόνιστους κανονισμούς. Αυτό, σε συνδυασμό με την ατελή διασυνοριακή γνώση σχετικά με τις εξωτερικές συνθήκες, θα δυσκολέψει την προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες.

Η τρέχουσα πορεία εμβολιασμού δείχνει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα διαρκέσει πολύ περισσότερο από τα προγράμματα στις προηγμένες οικονομίες. Η ελπίδα είναι ότι μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι πρώτες αλλαγές, οι ηγέτες τους θα στρέψουν την προσοχή τους στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και στην επιτάχυνση της παραγωγής και της ανάπτυξης εμβολίων σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε ορισμένες αναδυόμενες αγορές.

Μέχρι εκείνο το σημείο, οι προηγμένες οικονομίες θα βιώσουν μια γρήγορη ανάκαμψη, όπως η Κίνα και οι άλλες ασιατικές οικονομίες που είχαν τον ιό από νωρίς. Η επιστροφή των τομέων υπηρεσιών υψηλής απασχόλησης θα τροφοδοτήσει μια επιστροφή ευρείας βάσης, προκαλώντας μεταβολές στην αγορά σε σχετική αξία μεταξύ τομέων. Τα σχολεία θα συνεχίσουν την πλήρη προσωπική τους μάθηση, εξοπλισμένα με συμπληρωματικά ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να βελτιώσουν το πρόγραμμα σπουδών και να προσφέρουν ανθεκτικότητα για το επόμενο σοκ.

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 και το 2022, η δυναμική της πανδημικής οικονομίας σε σχήμα Κ θα δώσει τη θέση της σε μια ανάκαμψη πολλαπλών ταχυτήτων, με τους παραδοσιακούς τομείς υψηλής επαφής να πρωτοστατούν. Οι δύο παρατεταμένοι τομείς αβεβαιότητας για την υγεία και τα οικονομικά αποτελέσματα είναι ο ρυθμός της διάθεσης εμβολίων στον αναπτυσσόμενο κόσμο και η διεθνής συνεργασία για την επιτάχυνση της αποκατάστασης των διασυνοριακών ταξιδιών. Όμως, με μια ηγεσία στραμμένη στο μελλον, και τα δύο θέματα πρέπει να είναι πλήρως διαχειρίσιμα.

Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Emeritus Professor at Stanford University and Senior Fellow at the Hoover Institution.

© Project Syndicate 1995–2021