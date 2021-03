Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις της Τζένιφερ Άρκιουρι, για την παθιασμένη παράνομη σχέση της με τον Μπόρις Τζόνσον, όταν εκείνος ήταν δήμαρχος του Λονδίνου και ακόμη παντρεμένος με πρώτη σύζυγό του με την οποία και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

Η αμερικανίδα επιχειρηματίας μίλησε για πρώτη φορά για την τετραετή σχέση της με τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και περιέγραψε πώς εκάκαν φλογερό σεξ στο διαμέρισμα όπου είχε και στύλο του pole dancing.

Μάλιστα αυτό που έκανε περισσότερο αίσθηση είναι πως η Άρκιουρι ανέφερε πως έκαναν σεξ στο αρχοντικό σπίτι του Τζόνσον στο Βόρειο Λονδίνο δέκα λεπτά πριν έρθει η γυναίκα του.

Η Αρκιούρι είπε ότι το ζευγάρι μοιράστηκε μια «φυσική και πνευματική έλξη» μετά την γνωριμία τους, όταν εκείνη ήταν ακόμη φοιτήτρια το 2011.

Σύμφωνα με την Sunday Mirror, η Άρκιουρι είπε πως κάποιτε η γυναίκα του Τζόνσον παραλίγο να τους πιάσει στα πράσα, ενώ έκαναν σεξ στον καναπέ στο οικογενειακό του σπίτι.

Συζητούσαμε κάποια από τα τελευταία κεφάλαια για το βιβλίο του. Μου είπε ότι έχει πάθει «συγγραφικό μπλοκάρισμα», ότι πρέπει να βρει τι προσπαθεί να πει και ότι θέλει να ακούσω τι έγραψε. «Πραγματικά σε χρειάζομαι μωρό μου», μου είπε. Στη συνέχεια αρχίσαμε να διαβάζουμε «Μακβέθ», που ήταν κάτι σαν προκαταρκτικά για εμάς. Του είπα «ας προχωρήσουμε στο καλό κομμάτι». Μου απάντησε «με ξετρελαίνει αυτό πάνω σου, που θες να περνάμε στο καλό κομμάτι»…».

