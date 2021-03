Ο διεθνούς φήμης Ισραηλινός πνευματιστής Γιούρι Γκέλερ ισχυρίζεται ότι η συλλογική δύναμη του μυαλού στον κόσμο – και όχι τα 14 ρυμουλκά και οι προσπάθειες των συνεργείων – μετακίνησαν το Ever Given που είχε «σφηνωθεί» στη διώρυγα του Σουέζ.

Μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες παρότρυνε τον κόσμο να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του μυαλού προκειμένου να αποκολληθεί το πλοίο.

Ο πνευματιστής έδινε οδηγίες στους οπαδούς του να επικεντρωθούν στην μετακίνηση του Ever Given την ίδια ώρα καθημερινά – στις 11:11.

Όπως αναφέρει και σχετικό δημοσίευμα της Jerusalem Post, που αναπαράγει το sigmalive, στην αριθμολογία, ο χρόνος 11:11 πιστεύεται ότι κατέχει πνευματική σημασία μεταξύ εκείνων που προσυπογράφουν τη θεωρία.

«Όταν κοιτάζετε ένα ρολόι και βρίσκετε την ώρα να είναι 11:11, πολλοί θα κάνουν μια ευχή ή θα κάνουν μια προσευχή, καθώς θεωρείται μια ευοίωνη στιγμή», σημειώνεται.

Ο Γκέλερ ισχυρίστηκε, το Σάββατο, ότι η συλλογική δύναμη του μυαλού στον κόσμο, μετακίνησε «λίγο» το πλοίο.

«Συνεχίστε την καλή δουλειά. Εστίαση κάθε μέρα στις 11:11 π.μ. και 11:11 μ.μ. Στείλτε την ενέργειά σας για να ελευθερώσετε το πλοίο. Βοηθήστε επίσης τα ρυμουλκά», έγραψε ο Γκέλερ στο Twitter.

My dear friends! Say what you want! We moved the ship!!!!!! A bit, but she moved! It’s breaking news! I believe in my powers and I believe in yours!!!!#urigeller #news #mindpower #believeinyourself #energy pic.twitter.com/gB6RxmGVzc

— Uri Geller (@theurigeller) March 27, 2021