Παρά τις πληροφορίες που έκαναν λόγο για νέα εμπλοκή στην υπόθεση αποκόλλησης του γιγάντιου πλοίου «Ever Given» από τη Διώρυγα του Σουέζ, ο υπεύθυνος της Αρχής του Καναλιού με δήλωσή του φαίνεται πως δίνει τέλος στο θρίλερ των επτά ημερών.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ο ίδιος επιβεβαίωσε πως τo πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «απελευθερώθηκε» και η κίνηση στη Διώρυγα του Σουέζ έχει αρχίσει να αποκαθίσταται.

Μάλιστα, αυτόπτης μάρτυρας -σύμφωνα με το πρακτορείο -- είδε το πλοίο να κινείται πλέον κανονικά, ενώ η αιγυπτιακή τηλεόραση μετέδωσε πλάνα που το δείχνουν τοποθετημένο στο κέντρο του Καναλιού.

LATEST: The Ever Given container ship that was stuck in the Suez Canal is now fully afloat.

The vessel was finally pulled free, allowing the crucial trade route to reopen to traffic https://t.co/0dC8LE0UFI pic.twitter.com/UZjcP2Mrpu

— - Quicktake (@Quicktake) March 29, 2021