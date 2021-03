Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε σειρά μέτρων που απαντούν στην αυξανόμενη βία κατά Αμερικανών ασιατικής καταγωγής, μεταξύ άλλων τη διάθεση 49,5 εκατομμυρίων δολαρίων, από τα κονδύλια οικονομικής βοήθειας για την πανδημία Covid-19, για προγράμματα κοινοτήτων που βοηθούν θύματα.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν σε ανακοίνωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εστιάζει επίσης σε έναν αυξανόμενο αριθμό εγκλημάτων μίσους, που στοχεύουν Αμερικανούς ασιατικής καταγωγής.

«Δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί μπροστά στην αυξανόμενη βία εναντίον Αμερικανών ασιατικής καταγωγής», έγραψε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο twitter. «Αυτές οι επιθέσεις είναι ακατάλληλες, αντι-αμερικανικές και πρέπει να σταματήσουν», συμπλήρωσε.

