Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στο Καπιτώλιο, με τις αρχές να διερευνούν αναφορές για «ύποπτο πακέτο».

Μάλιστα, το κτίριο γραφείων του Κογκρέσου 2043 Rayburn της Βουλή των Αντιπροσώπων εκκενώθηκε μετά τις αναφορές για «ύποπτο πακέτο».

«Όλο το προσωπικό και το λοιπό προσωπικό καλούνται να παραμείνουν στην περιοχή συγκέντρωσής τους έως ότου ειδοποιηθούν περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κλείσιμο του δρόμου» δήλωσε η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ.

Ο δημοσιογράφος του NBC, Scott MacFarlane, σημείωσε ότι το πακέτο βρέθηκε έξω από αίθουσα συσκέψεων στο ισόγειο του κτιρίου γραφείων Rayburn.

Να σημειωθεί πως δεν επιτρέπεται το τελευταίο διάστημα η είσοδος σε επισκέπτες στο κτίριο γραφείων Rayburn House.

