Δεν ξεχνιέται το Diamond Princess.

Έναν χρόνο πριν τα lockdown μπουν στη ζωή μας και πριν αρχίσει η συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο κοροναϊός που μέχρι αυτή την ώρα έχει σκοτώσει 2,81 εκατομμύρια ανθρώπους εμφανίστηκε το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess.

Όσοι επιβάτες είχαν κλείσει μία θέση στο πολυτελέστατο κρουαζιερόπλοιο θα περίμεναν πως και πως την ημέρα που θα απολάμβαναν το μπάνιο τους στην μεγαλύτερη πισίνα που έχει σχεδιαστεί ποτέ για τα ιαπωνικά δεδομένα, ενώ και μόνο στην ιδέα πως θα είχαν να επιλέξουν ανάμεσα σε 20 μπαρ και εστιατόρια, θα ενθουσιάζονταν.

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 20 Ιανουαρίου το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από τη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας για ένα τουρ – μετ’ επιστροφής φυσικά – στη νοτιοανατολική Ασία.

Κανείς βέβαια δεν περίμενε ότι ένα κρούσμα κοροναϊού θα μετέτρεπε το χλιδάτο αυτό κρουαζιερόπλοιο σε… φυλακή.

Το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου θεωρεί πως η μετάδοση άρχισε λίγο μετά τις 20 Ιανουαρίου, όταν ένας άνθρωπος από το Χονγκ Κονγκ επιβιβάστηκε στο πλοίο, έχοντας τον φονικό ιό.

Ο άνδρας παρέμεινε στο πλοίο για πέντε ημέρες και αποβιβάστηκε στην πατρίδα του. Διαγνώστηκε με τον κοροναϊό την 1η Φεβρουαρίου, προειδοποιώντας τους υπαλλήλους της υγείας σε μια πιθανή επιδημία μέσα στο Diamond Princess.

Εκείνη την περίοδο υπήρχαν μόνο 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ανώνυμου τότε ιού Covid-19, εκτός ηπειρωτικής Κίνας.

Μετά από δύο εβδομάδες το Diamond Princess σταμάτησε στο ιαπωνικό λιμάνι και τέθηκε σε καραντίνα. Εκείνη την περίοδο ήταν το μεγαλύτερο ξέσπασμα επιδημίας κοροναϊού εκτός Ουχάν. Κόλλησαν 712 επιβάτες του Princess Diamond εκ των οποίων πέθαναν οι 14.

Οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρτούν πανό στα κάγκελά του με μηνύματα όπως «Ευχαριστούμε ΜΜΕ» ή «Δεν έχουμε φάρμακα»

Το Diamond Princess υπήρξε case study για τον κοροναϊό, ένα επιδημιολογικό πείραμα σε κλειστό χώρο για το νέο ιό, αλλά και μια τρομερή προειδοποίηση για τη μεταδοτικότητα των ασυμπτωματικών φορέων και την αερομεταφερόμενη εξάπλωση.

Όμως για τους 3.711 επιβαίνοντες του Diamond Princess (2.666 επιβάτες και 1.045 μέλη του πληρώματος), η καραντίνα των δύο εβδομάδων ήταν ένα κινηματογραφικό θρίλερ, μια ταινία τρόμου που τη ζούσαν κανονικά. Και όπως γράφει ο Guardian ήταν «μια εμπειρία τρομακτικής παράλυσης, σύγχυσης και κατάρρευσης».

Το Last Cruise, είναι ένα μικρό ντοκιμαντέρ του HBO που κυκλοφόρησε αυτήν την εβδομάδα και καταγράφει αυτή την κρουαζιέρα του τρόμου. Πράγματα που συνέβησαν στο Diamond Princess όταν ξέσπασε σε αυτό η επιδημία, όπως την κατέγραψαν σε βίντεο επιβάτες του.

Στα 40 λεπτά του The Last Cruise καταγράφει το φόβο και το άγχος της συμβίωσης υπό την άγνωστη τότε απειλή. Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη του The Last Cruise Hannah Olson το ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ επανεξετάζει «τον τρόπο που νιώσαμε στις πρώτες μέρες της πανδημίας – τις στιγμές απόλυτης, άρνησης, φόβου, αβεβαιότητας, πανικού».

