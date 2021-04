Σχεδόν τρεις μήνες μετά το μπλόκο που επέβαλε στο προφίλ του Ντόναλντ Τραμπ, η Facebook Ιnc. απομάκρυνε μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη του τέως προέδρου των ΗΠΑ την οποία ανάρτησε η σύζυγος του γιου του.

Η «φωνή του Τραμπ» δεν επιτρέπεται να ακούγεται στο Facebook και το Instagram, ξεκαθάρισε η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης.

Η Λάρα Τραμπ, σύζυγος του Έρικ Τραμπ, πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα δημοσιογράφου στο συντηρητικό Fox News και πήρε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη από τον πεθερό της.

Λίγο αργότερα ενημερώθηκε με email από τη διεύθυνση του Facebook ότι το βίντεο «με τη φωνή του Τραμπ» απομακρύνθηκε.

«Στο πλαίσιο της απαγόρευσης που επιβάλαμε στους λογαριασμούς του Ντόναλντ Τραμπ στο Facebook και το Instagram, οποιαδήποτε νέα ανάρτηση με τη φωνή του Τραμπ θα αφαιρείται και θα οδηγεί σε πρόσθετους περιορισμούς στον λογαριασμό [όπου αναρτήθηκε]» γράφει το email της Facebook που πόσταρε η Λάρα στο Instagram.

Η νύφη του τέως προέδρου ανάρτησε στη συνέχεια στο Rumble την επίμαχη συνέντευξη που πήρε από τον πεθερό της για την εκπομπή της στο Fox, The Right View.

«Και έτσι απλά, βρεθήκαμε ένα βήμα πιο κοντά στο 1984 του Όργουελ. Γουάου» σχολίασε η ίδια στο Instagram.

Για «ακραία μορφή λογοκρισίας» έκανε λόγο από την πλευρά του ο υποστηρικτής του Τραμπ και παρουσιαστής του Fox News Σον Χάνιτι.

TRUMP STILL CENSORED: Facebook removed a video of Lara Trump interviewing former President Donald Trump from its platform, saying it won’t allow anything “in the voice of Donald Trump.” TONIGHT @AriFleischer and @JoeConchaTV respond to this extreme censorship.

— Sean Hannity (@seanhannity) April 1, 2021