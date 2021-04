NFT Investment Firm: Αυτή είναι η νέα «κρυπτο-εταιρεία» που θα προχωρήσει σε αρχική δημόσια προσφορά (IPO)

Ο Jonathan Bixby και ο Mike Edwards έχουν ιδρύσει και έχουν εισάγει στο χρηματιστήριο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, τα online αθλήματα και την κάνναβη. Τώρα, οι επιχειρηματίες στρέφουν την προσοχή τους σε μια άλλη επενδυτική μανία: τα non-fungible (μη ανταλλάξιμα) tokens ή NFT.

Οι δύο επιχειρηματίες ίδρυσαν την NFT Investments για να επενδύσουν στα μοναδικά ψηφιακά token που έχουν δημιουργηθεί με blockchain και σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε αρχική δημόσια προσφορά φέτος, με στόχο την εισαγωγή της στο Aquis Stock Exchange του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εταιρεία εκτιμάται ότι θα αποτιμηθεί στα 25 εκατομμύρια στερλίνες (34,4 εκατομμύρια δολάρια), και θα αποτελέσει την πρώτη εισηγμένη εταιρεία στον κλάδο, σύμφωνα με τη ανακοίνωση.

Η χρονική στιγμή που επιλέγουν να προχωρήσουν στο εγχείρημα τους οι δύο άνδρες είναι η καλύτερη καθώς η αγορά των ψηφιακών token βρίσκεται στο επίκεντρο κατά τους τελευταίους δύο μήνες.

Όταν ένα αρχείο, όπως ένα έργο τέχνης, μεταφορτώνεται σε ένα μη ανταλλάξιμο token (NFT) που αντιπροσωπεύει ένα μοναδικό στοιχείο, μπορεί να αγοραστεί και να πουληθεί.

Τον περασμένο μήνα ένα ψηφιακό έργο τέχνης του Αμερικανού καλλιτέχνη Beeple πουλήθηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 69,3 εκατομμυρίων δολαρίων από τον οίκο δημοπρασιών Christie’s.

O Τζακ Ντόρσεϊ, συν-ιδρυτής και CEO της Twitter, δημοπράτησε το NFT του πρώτου του tweet –“just setting up my twttr”, ενώ η New York Times πούλησε με τον ίδιο τρόπο ένα άρθρο της την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, η απόκτηση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία περίπλοκη διαδικασία με ασαφείς φορολογικές συνέπειες, σύμφωνα με τον Bixby, εκτελεστικό πρόεδρο της NFT Investments. Η εταιρεία θα επιτρέψει στους μετόχους να βάλουν τα χρήματά τους σε «NFTs και στα χέρια επενδυτών που κατανοούν την αγορά και έχουν ήδη αποφέρει πολλά χρήματα σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του blockchain», επισήμανε.

Ο Bixby και ο Edwards, έχουν ιδρύσει την εταιρεία εξόρυξης Bitcoin, Argo Blockchain, μία ελάχιστα γνωστή επιχείρηση που κατέγραψε κέρδη 7.000% την περασμένη χρονιά εν μέσω του ανοδικού ράλι των κρυπτονομισμάτων.

Ξεκίνησαν επίσης την Guild Esports, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Οκτώβριο και στους επενδυτές της περιλαμβάνεται ο ποδοσφαιριστής David Beckham, καθώς και την Cellular Goods, η οποία παράγει προϊόντα με βάση την κάνναβη, που έκανε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου τον Φεβρουάριο. Η Guild Esports έχει υποχωρήσει κατά 29% από την ημέρα εισαγωγή της και τώρα έχει αξία 49 εκατ. στερλίνες, ενώ οι μετοχές της Cellular Goods διπλασιάστηκαν, αυξάνοντας την χρηματιστηριακή της αξία στα 29 εκατομμύρια στερλίνες.

Η NFT Investments σκοπεύει να αντλήσει 10 εκατομμύρια στερλίνες προ εξόδων, διαθέτοντας 200 εκατομμύρια μετοχές με τιμή 5 πένες έκαστη, ενώ η διαπραγμάτευση τους αναμένεται να ξεκινήσει αυτό τον μήνα.

Η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει σε «συλλεκτικά είδη, υποδομές, όπως αγορές για τις αγοραπωλησίες των NFT και ψηφιακά δικαιώματα δημιουργών», δήλωσε ο Bixby, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να συγκεντρώσει επιπλέον χρήματα σε δημόσιες προσφορές που θα ακολουθήσουν μετά από 12 μήνες.

Παρόλο που ορισμένοι επενδυτές με μεγάλη περιουσία και κάποιοι επενδυτές λιανικής μπορεί να θεωρήσουν ότι τα NFT θα είναι η επόμενη επενδυτική τρέλα, τα θεσμικά funds εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να παραμένουν στο περιθώριο.

«Τα tokens είναι ενδιαφέροντα για ορισμένες εφαρμογές, ειδικά στον χώρο της τέχνης, αλλά δεν είναι προς το παρόν εύκολα για την ευρεία επενδυτική κοινότητα», δήλωσε ο Ulrich Urbahn, επικεφαλής στρατηγικής και έρευνας της Berenberg Bank.

