Επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε μέσα σε τούνελ στο ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να εκφράζονται φόβοι πως είναι νεκροί και τουλάχιστον άλλοι 20 να έχουν τραυματιστεί, ενημέρωσε η πυροσβεστική.

Ο συρμός, που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Τάιτουνγκ, εκτροχιάστηκε μέσα σε στοά βόρεια της πόλης Χουάλιεν, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα βαγόνια να προσκρούσουν στα τοιχώματα του τούνελ, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της Ταϊβάν σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε νωρίτερα.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις που έχουν τραυματιστεί βαριά διακομίστηκαν ήδη σε νοσοκομείο και περίπου 20 πιο ελαφριά περιμένουν για να διακομιστούν σε νοσοκομεία για εξετάσεις, πάντα σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα.

Στο τρένο επέβαιναν περίπου 350 άνθρωποι, κατά όσα έγιναν γνωστά. Η επιχείρηση έρευνας και βοήθειας συνεχίζεται.

Από 80 ως 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα τέσσερα πρώτα βαγόνια, ενώ τα βαγόνια από το πέμπτο ως και το όγδοο έχουν «παραμορφωθεί» και είναι δύσκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό τους.

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 2, 2021