Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός συρμός εκτροχιάστηκε μέσα σε στοά σήμερα στην ανατολική Ταϊβάν. Ακόμη 72 άτομα έχουν τραυματιστεί, αρκετά σοβαρά.

Kατά τις πρώτες πληροφορίες, το τρένο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο ο οδηγός του οποίου δεν το έχει σταθμεύσει σωστά και κύλησε ως τις σιδηροτροχιές, με αποτέλεσμα ορισμένα από τα βαγόνια να προσκρούσουν στα τοιχώματα του τούνελ

Ο συρμός, που εκτελούσε δρομολόγιο με προορισμό την Τάιτουνγκ, εκτροχιάστηκε μέσα σε στοά βόρεια της πόλης Χουάλιεν.

Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τα σωστικά συνεργεία να δυσκολεύονται να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό επιβατών κάποιων βαγονιών που έχουν παραμορφωθεί, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο τρένο επέβαιναν περίπου 350 άνθρωποι. Η επιχείρηση έρευνας και βοήθειας συνεχίζεται.

Από 80 ως 100 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα τέσσερα πρώτα βαγόνια, ενώ τα βαγόνια από το πέμπτο ως και το όγδοο έχουν «παραμορφωθεί» και είναι δύσκολη η πρόσβαση στο εσωτερικό τους.

At least four people showed no signs of life among many injured after a passenger train carrying around 350 people derailed in #Hualien County in eastern #Taiwan on Friday, according to local media. Rescue is underway. pic.twitter.com/9ae2OOp4P9

— Frontline (@Frontlinestory) April 2, 2021