Άγνωστος στις αρχές της Ουάσιγκτον ήταν ο δράστης της αποψινής επίθεσης έξω από το Καπιτώλιο, που σήμανε συναγερμό στην αμερικανική πρωτεύουσα, τρεις μήνες μετά τα έκτροπα στον «ναό της δημοκρατίας» στις ΗΠΑ .

Σύμφωνα με το δίκτυο NBC, ονομάζεται Νόα Γκριν και φέρεται ότι ήταν υποστηρικτής του Έθνους του Ισλάμ και ότι είχε ποινικό μητρώο στη Βιρτζίνια.

Παραμένει, ωστόσο, αδιευκρίνιστο το κίνητρο που τον οδήγησε να παρασύρει με το αυτοκίνητό του δύο αστυνομικούς, νωρίτερα σήμερα, στην περίμετρο του Καπιτωλίου, να το ρίξει στη συνέχεια πάνω σε οδόφραγμα, και να απειλήσει άλλους αστυνομικούς, κραδαίνοντας μαχαίρι, προτού τραυματιστεί θανάσιμα από τα πυρά τους.

Νεκρός είναι και ο ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν στο συμβάν.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για τον Μπίλι Έβανς, με 18ετή θητεία στην Αστυνομία του Καπιτωλίου. Στη μνήμη του, διατάχθηκε να κυματίζουν στο Καπιτώλιο μεσίστιες οι σημαίες.

Ο δεύτερος αστυνομικός νοσηλεύεται, σε κρίσιμη κατάσταση.

Το συμβάν «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία, αλλά προφανώς θα συνεχίσουμε τις έρευνες», δήλωσε ο Ρόμπερτ Κόντι, ασκών χρέη αρχηγού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον.

