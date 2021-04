Η εύθραυστη ηγεμονία του δολαρίου – Kenneth Rogoff

Kenneth Rogoff

CAMBRIDGE – Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ συνεχίζει να κυριαρχεί στις παγκόσμιες αγορές. Ωστόσο, η κυριαρχία του greenback μπορεί να είναι πιο εύθραυστη από ό, τι φαίνεται, επειδή οι αναμενόμενες μελλοντικές αλλαγές στο καθεστώς συναλλαγματικών ισοτιμιών της Κίνας είναι πιθανό να προκαλέσουν σημαντική αλλαγή στη διεθνή νομισματική τάξη.

Για πολλούς λόγους, οι κινεζικές αρχές πιθανότατα κάποια στιγμή να σταματήσουν να συνδέουν το ρενμίνμπι σε ένα καλάθι νομισμάτων και να στραφούν σε ένα σύγχρονο καθεστώς στόχευσης του πληθωρισμού βάσει του οποίου επιτρέπουν στη συναλλαγματική ισοτιμία να κυμαίνεται πολύ πιο ελεύθερα, ειδικά έναντι του δολαρίου. Όταν συμβεί αυτό, na περιμένετε το μεγαλύτερο μέρος της Ασίας να ακολουθήσει την Κίνα. Σε εύθετο χρόνο, το δολάριο, επί του παρόντος το νόμισμα αναφοράς για περίπου τα δύο τρίτα του παγκόσμιου ΑΕΠ, θα μπορούσε να χάσει σχεδόν το ήμισυ του βάρους του.

Λαμβάνοντας υπόψη το πόσο βασίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ειδικό καθεστώς του δολαρίου – ή αυτό που ο τότε Γάλλος υπουργός Οικονομικών Valéry Giscard d’Estaing χαρακτήρισε διάσημα το “υπερβολικό προνόμιο” της Αμερικής – για τη χρηματοδότηση μαζικού δημόσιου και ιδιωτικού δανεισμού, ο αντίκτυπος μιας τέτοιας αλλαγής θα μπορούσε να είναι σημαντικός . Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επιθετικά τη χρηματοδότηση του ελλείμματος για να καταπολεμήσουν τις οικονομικές καταστροφές του COVID-19, η βιωσιμότητα του χρέους της μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Το μακροχρόνιο επιχείρημα για ένα πιο ευέλικτο κινεζικό νόμισμα είναι ότι η Κίνα είναι απλά πολύ μεγάλη για να αφήσει την οικονομία της να χορεύει με τον ρυθμό της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, ακόμη και αν οι κινεζικοί έλεγχοι κεφαλαίου παρέχουν κάποιο μέτρο μόνωσης. Το ΑΕγχΠ της Κίνας (μετρούμενο σε διεθνείς τιμές) ξεπέρασε αυτό των ΗΠΑ το 2014 και εξακολουθεί να αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, καθιστώντας την υπόθεση για μεγαλύτερη ευελιξία στις συναλλαγματικές ισοτιμίες όλο και πιο επιτακτική.

Ένα πιο πρόσφατο επιχείρημα είναι ότι η κεντρικότητα του δολαρίου δίνει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ υπερβολική πρόσβαση σε πληροφορίες παγκόσμιων συναλλαγών. Αυτό αποτελεί επίσης μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη. Κατ ‘αρχήν, οι συναλλαγές σε δολάρια θα μπορούσαν να εκκαθαριστούν οπουδήποτε στον κόσμο, αλλά οι αμερικανικές τράπεζες και τα εκκαθαριστικά γραφεία έχουν ένα σημαντικό φυσικό πλεονέκτημα, επειδή μπορούν να υποστηρίζονται σιωπηρά (ή ρητά) από την Fed, η οποία έχει απεριόριστη ικανότητα έκδοσης νομίσματος σε μια κρίση. Συγκριτικά, κάθε γραφείο εκκαθάρισης δολαρίων εκτός των ΗΠΑ θα υπόκειται πάντα σε κρίσεις εμπιστοσύνης – ένα πρόβλημα με το οποίο ακόμη και η ευρωζώνη αγωνίστηκε.

Επιπλέον, οι πολιτικές του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο της εμπορικής κυριαρχίας της Κίνας δεν θα αποσυρθούν σύντομα. Αυτό είναι ένα από τα λίγα ζητήματα για τα οποία οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι συμφωνούν σε γενικές γραμμές, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απο-παγκοσμιοποίηση του εμπορίου υπονομεύει το δολάριο.

Οι Κινέζοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από το renminbi. Όμως, σε χαρακτηριστικό στιλ, σιγά-σιγά βάζουν τα θεμέλια σε πολλά μέτωπα. Η Κίνα επιτρέπει σταδιακά στους ξένους θεσμικούς επενδυτές να αγοράσουν ομόλογα renminbi και το 2016, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόσθεσε το renminbi στο καλάθι των μεγάλων νομισμάτων που καθορίζει την αξία των Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (το παγκόσμιο αποθεματικό του ΔΝΤ).

Επιπλέον, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας είναι πολύ μπροστά από άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες στην ανάπτυξη ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας. Παρόλο που προς το παρόν είναι καθαρά για οικιακή χρήση, το ψηφιακό νόμισμα του PBOC θα διευκολύνει τελικά τη διεθνή χρήση του renminbi, ειδικά σε χώρες που έλκονται προς το ενδεχόμενο μπλοκ της Κίνας. Αυτό θα δώσει στην κινεζική κυβέρνηση ένα παράθυρο στις συναλλαγές των χρηστών ψηφιακού renminbi, όπως ακριβώς το τρέχον σύστημα δίνει στις ΗΠΑ πολλές παρόμοιες πληροφορίες.

Θα ακολουθήσουν πράγματι άλλες ασιατικές χώρες στην Κίνα; Οι ΗΠΑ σίγουρα θα πιέσουν σκληρά για να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες οικονομίες σε τροχιά γύρω από το δολάριο, αλλά θα είναι μια άνιση μάχη. Ακριβώς όπως οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τη Βρετανία στα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα ως τη μεγαλύτερη εμπορική χώρα στον κόσμο, η Κίνα ξεπέρασε πολύ καιρό την Αμερική με το ίδιο μέτρο.

Είναι αλήθεια ότι η Ιαπωνία και η Ινδία μπορούν να πάνε με τον δικό τους τρόπο. Αλλά αν η Κίνα κάνει το ρενμίνμπι πιο ευέλικτο, πιθανότατα θα δώσει τουλάχιστον στο νόμισμα ένα βάρος συγκρίσιμο με αυτό του δολαρίου στα συναλλαγματικά τους αποθέματα.

Υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ της στενής ευθυγράμμισης της Ασίας με το δολάριο σήμερα και της κατάστασης στην Ευρώπη στις δεκαετίες του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αλλά εκείνη η εποχή τελείωσε με υψηλό πληθωρισμό και την κατάρρευση του μεταπολεμικού συστήματος Bretton Woods σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης αναγνώρισε ότι το ενδοευρωπαϊκό εμπόριο ήταν πιο σημαντικό από το εμπόριο με τις ΗΠΑ. Αυτό οδήγησε στην εμφάνιση ενός μπλοκ της Deutsche Mark που δεκαετίες αργότερα μετατράπηκε στο ενιαίο νόμισμα, το ευρώ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κινεζικός δράκος θα γίνει το παγκόσμιο νόμισμα μέσα σε μια νύχτα. Οι μεταβάσεις από ένα κυρίαρχο νόμισμα σε άλλο μπορεί να διαρκέσουν πολύ. Κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών μεταξύ του Παγκοσμίου Πολέμου I και II, για παράδειγμα, το νεοεισερχόμενο τοτε δολάριο, είχε περίπου το ίδιο βάρος στα αποθέματα κεντρικών τραπεζών με τη βρετανική λίρα, η οποία ήταν το κυρίαρχο παγκόσμιο νόμισμα για περισσότερο από έναν αιώνα μετά τους Ναπολεόντειους πόλεμους στις αρχές του 1800.

Λοιπόν, τι συμβαίνει με τρία παγκόσμια νομίσματα – το ευρώ, το ρενμίνμπι και το δολάριο – που μοιράζονται το επίκεντρο; Τίποτα, εκτός από το ότι ούτε οι αγορές ούτε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φαίνονται εξ αποστάσεως προετοιμασμένοι για μια τέτοια μετάβαση. Τα επιτόκια δανεισμού της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχεδόν σίγουρα θα επηρεαστούν, αν και ο πολύ μεγάλος αντίκτυπος θα μπορούσε να πέσει στους εταιρικούς δανειολήπτες, ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Σήμερα, φαίνεται ότι η όρεξη του κόσμου για το χρέος δολαρίου είναι ουσιαστικά ασήμαντη. Αλλά ένας εκσυγχρονισμός των ρυθμίσεων συναλλαγματικής ισοτιμίας της Κίνας θα μπορούσε να καταστήσει το καθεστώς του δολαρίου επώδυνο πλήγμα.

