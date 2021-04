Μακελειό στο Λος Άντζελες: Τέσσερις νεκροί μεταξύ τους και ένα παιδί – Τραυματίας στο νοσοκομείο ο δράστης

Tέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός 9χρονου αγοριού, σκοτώθηκαν και μια ακόμα γυναίκα τραυματίστηκε σε επίθεση ενόπλου σε προάστιο του Λος Άντζελες την Τετάρτη το απόγευμα τοπική ώρα, δήλωσε η αστυνομία.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω σε ένα διώροφο κτίριο γραφείων στη West Avenue Lincoln στην πόλη Όραντζ, περίπου 30 μίλια νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, γύρω στις 5:30 μ.μ., σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η υπαστυνόμος Τζένιφερ Άματ.

At least four people are dead, including a child, after “multiple victims” were shot Wednesday in #Orange, #California, according to authorities. #shooting pic.twitter.com/Hw5A2Y8PI5 — KarenDailyNews (@DailyNe25683877) April 1, 2021

Ο ένοπλος τραυματίστηκε σοβαρά και αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Δεν είναι σαφές εάν πυροβολήθηκε από την αστυνομία ή εάν αυτοτραυματίστηκε, ενω σε σοβαρή κατάσταση νοσηλευεται και η τραυματίας.

Σύμφωνα με τις αρχές βρέθηκε ένα ημιαυτόματο πιστόλι καθώς και ένα σακίδιο, το οποίο πιστεύουν ότι ανήκε στον ύποπτο, που περιείχε σπρέι πιπεριού, χειροπέδες και πυρομαχικά.

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως Aminadab Gaxiola Gonzalez, 44 ετών, από το Fullerton της Καλιφόρνια, πιστεύεται ότι γνώριζε όλα τα θύματα.

«Φαίνεται ότι ένα μικρό αγόρι πέθανε στην αγκαλιά της μητέρας του καθώς προσπαθούσε να τον σώσει κατά τη διάρκεια αυτής της φρικτής σφαγής», δήλωσε ο εισαγγελέας του Όραντζ, Τοντ Σπίτζερ.

The DA of #OrangeCounty says the man who allegedly killed 4 people in a mass shooting in #Orange could possibly face the death penalty. And he says it appears a 9-year-old boy died in his mother’s arms. She was wounded. @KNX1070 pic.twitter.com/Tb39WtpXda — Jon Baird (@KNXBaird) April 1, 2021

Τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν γίνει γνωστά καθώς η ερεύνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Orange County Crime Lab is on the scene still gathering evidence where the #Orange shooter opened fire yesterday afternoon, killing four people at 202 W. Lincoln Ave. pic.twitter.com/BpNRAyTmHg — Jamie Joseph (@jamiewritess) April 1, 2021

Την περασμένη εβδομάδα, 10 άτομα σκοτώθηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε ένα παντοπωλείο στο Μπούλντερ του Κολοράντο – και μια εβδομάδα πριν από αυτό, οκτώ άτομα πυροβολήθηκαν σε τρεις ξεχωριστές αίθουσες μασάζ κοντά στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

