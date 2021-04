Πρόστιμο στο Notos – Άνοιξε κατά παράβαση της σχετικής ΚΥΑ

Στην επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην επιχείρηση Notos και 3.000 ευρώ στον υπεύθυνο του καταστήματος επέβαλε η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΥΜΕΑ), επειδή λειτούργησε τη Δευτέρα, κατά παράβαση της σχετικής ΚΥΑ.

Είναι γεγονός πως έχει προκληθεί ασάφεια στην αγορά για το ποια καταστήματα μπορούσαν να ανοίξουν τη Δευτέρα, μετά την απόφαση για επανεκκίνηση της αγοράς, και ποια όχι.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, αναφέρεται πως τα εμπορικά κέντρα (malls), τα εκπτωτικά καταστήματα (outlet), τα εκπτωτικά χωριά και τα καταστήματα εντός καταστήματος (shop in a shop) -ενώ απαγoρεύεται να λειτουργούν στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου- θα μπορούν από τις 5 Απριλίου να λειτουργούν με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής (click away) στις περιοχές που βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου. Με άλλα λόγια, εάν κάποιος θέλει να αγοράσει προϊόντα από το πολυκατάστημα Notos Com στην Αθήνα -σε περιοχή, δηλαδή, που βρίσκεται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου- μπορεί να το κάνει με τη μέθοδο click inside, κλείνοντας ραντεβού.

Ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ανακοίνωσε -απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του πολυκαταστήματος Notos Com- ότι «τα πολυκαταστήματα απαγορεύεται να λειτουργούν διότι λειτουργούν με τη μέθοδο του shop in a shop».

