Συναγερμός έχει σημάνει στην Νορβηγία καθώς ένα ολλανδικό φορτηγό πλοίο πλέει ακυβέρνητο, με τις αρχές να ανησυχούν για το ενδεχόμενο βύθισής του. Το πλοίο Eemslift Hendrika πλέει χωρίς μηχανές και έχοντας εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του σε δραματικές συνθήκες.

Το Eemslift Hendrika, το οποίο μεταφέρει μικρά σκάφη από το Μπρέμερχάβεν της Ολλανδίας στο Κόλβερέιντ της Νορβηγίας, εξέπεμψε χθες σήμα κινδύνου χθες κάνοντας λόγο για σημαντική κλίση κατόπιν μετατόπισης φορτίου. Τα 12 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με την βοήθεια των νορβηγικών υπηρεσιών διάσωσης: οι οκτώ πρώτοι παραλήφθηκαν από ελικόπτερο από την γέφυρα του πλοίου, ενώ οι τέσσερις τελευταίοι έπεσαν στην θάλασσα και διασώθηκαν από ελικόπτερο.

Το Eemslift Hendrika, με βλάβη στην μηχανή, συνέχισε να πλέει ακυβέρνητο προς τις νορβηγικές ακτές. Σήμερα το πρωί βρισκόταν σε απόσταση 130 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Αλεζουντ.

«Το πλοίο πλέει ακυβέρνητο με σημαντική κλίση (40 έως 50 μοιρών) και υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί. Βασική μας προτεραιότητα είναι να προσπαθήσουμε να το σταθεροποιήσουμε ώστε να αποτραπεί η βύθισή του και η διαρροή μαζούτ στην θάλασσα», δήλωσε εκπρόσωπος της νορβηγικής ακτοφυλακής.

Τα ντεπόζιτα του πλοίου περιέχουν 350 m3 μαζούτ, 75 m3 ντίζελ και 10 m3 γράσο.

Πλοίο της νορβηγικής ακτοφυλακής κατευθύνεται προς το πλοίο, ενώ η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει ζητήσει την συνδρομή της ολλανδικής εταιρείας διάσωσης Smit Salvage, η οποία συμμετείχε στον απεγκλωβισμό του Ever Given στην διώρυγα του Σουέζ την περασμένη εβδομάδα.

Οι πολύ δυσχερείς μετεωρολογικές συνθήκες, με κύματα ύψους 10 έως 15 μέτρων, περιπλέκουν την κατάσταση, αλλά βελτίωση προβλέπεται μετά το μεσημέρι.

Video of the vessel Eemslift Hendrika in distress, made by the crew of the CHC Rescue Helicopter. (Via @HRSSorNorge ) #norway #netherlands #emergency https://t.co/DB0XuS6CTT

— The Nordic Reporter (@nordicreporter) April 5, 2021