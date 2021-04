Η βίαιη άνοδος των κρουσμάτων και των θανάτων από COVID-19 στη Βραζιλία, θα ξεπεράσει σύντομα το χειρότερο κύμα ρεκόρ τον Ιανουάριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τους θανάτους να ξεπερνούν την Τρίτη τους 4.000, καθώς το ξέσπασμα κατακλύζει τα νοσοκομεία.

Μόλις την επόμενη εβδομάδα, η Βραζιλία μπορεί να σπάσει το ρεκόρ των ΗΠΑ στον μέσο όρο των επτά ημερών για τους θανάτους από COVID-19, σύμφωνα με ένα μοντέλο του Ινστιτούτου για τις Μετρήσεις Υγείας και την Αξιολόγηση (IHME) στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον.

‘It’s a biological Fukushima,’ says Miguel Nicolelis, a Brazilian doctor and professor at Duke University, who is closely tracking the virus. Brazil’s overall death toll trails only the U.S. outbreak https://t.co/RxAZrazy8A

