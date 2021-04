Σε μια σπάνια πολιτική παρέμβασή του, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon δήλωσε ότι στηρίζει το σχέδιο Μπάιντεν για αύξηση της φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων από το 21 στο 28 τοις εκατό.

Ο Μπάιντεν ζητά αύξηση της φορολόγησης προκειμένου να καλυφθεί εν μέρει το κόστος του φιλόδοξου σχεδίου του για αναβάθμιση βασικών υποδομών όπως οι αυτοκινητόδρομοι, τα λιμάνια, τα δίκτυα υδροδότησης και οι διαδικτυακές συνδέσεις.

Το σχέδιο βρίσκει σύμφωνο τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου, ο οποίος με ανάρτησή του σε ιστολόγιο της Amazon ζητά από τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικανούς να «συνεργαστούν» και να καταλήξουν σε συμβιβασμό για χάρη ενός κοινού στόχου.

«Αναγνωρίζουμε ότι η επένδυση αυτή θα απαιτήσει υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές –τόσο για τις επιμέρους λεπτομέρειες όσο και για το πώς θα χρηματοδοτηθεί (υποστηρίζουμε μια αύξηση της εταιρικής φορολόγησης» έγραψε ο Μπέζος.

«Προσβλέπουμε στη συνεργασία του Κογκρέσου και της Κυβέρνησης προκειμένου να βρεθεί η σωστή, ισορροπημένη λύση που διατηρεί ή ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ».

Ο Μπέζος δεν διευκρίνισε πάντως αν στηρίζει και τις άλλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση Μπάιντεν, όπως η φορολόγηση των κερδών από εταιρικές δραστηριότητες στο εξωτερικό και οι διαπραγματεύσεις για την καθιέρωση ενός παγκόσμιου ελάχιστου φόρου.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο Μπέζος και η εταιρεία του έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για φοροαποφυγή.

Το 2020, η Amazon πλήρωσε καθαρό ομοσπονδιακό φόρο 9,4%, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Φορολόγησης και Οικονομικής Πολιτικής.

Στο τελευταίο περιστατικό αντιπαράθεσης, η Amazon απάντησε στην γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Ουόρεν, η οποία κατηγόρησε την εταιρεία ότι δεν πληρώνει «σχεδόν τίποτα» σε φόρους.

1/3 You make the tax laws @SenWarren; we just follow them. If you don’t like the laws you’ve created, by all means, change them. Here are the facts: Amazon has paid billions of dollars in corporate taxes over the past few years alone.

— Amazon News (@amazonnews) March 26, 2021