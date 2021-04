Όμιλος ΑΒΑΞ: Αποκλειστικός χορηγός της επετειακής έκδοσης «Αθήνα 200 χρόνια 200 κτίρια»

Με αφορμή την επέτειο 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, ο Όμιλος ΆΒΑΞ προχώρησε στην αποκλειστική χορηγία της έκδοσης του αρχιτεκτονικού λευκώματος με τίτλο «Αθήνα 200 χρόνια 200 κτίρια».

Το πρωτότυπο αυτό λεύκωμα που επιμελήθηκε ο αρχιτέκτονας Μανώλης Αναστασάκης και κυκλοφορεί σε ξεχωριστές εκδόσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά, στόχο έχει να αναδείξει τον κτιριακό πλούτο της πρωτεύουσας του νεοελληνικού κράτους. Στις 330 σελίδες του φιλοξενούνται 200 κτίρια ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ύφους που κατασκευάστηκαν στην Αθήνα από το 1821 έως το 2021.

Η παρουσίαση του κάθε κτιρίου καταλαμβάνει μία σελίδα και περιλαμβάνει φωτογραφία, βασικές πληροφορίες, καθώς και μία σύντομη περιγραφή του, ενώ στο σύνολό τους τα κτίρια έχουν οργανωθεί σε πέντε χρονολογικές περιόδους για να διευκολύνεται ο αναγνώστης να τοποθετεί κάθε κτίριο στον αντίστοιχο ιστορικό του χρόνο. Το λεύκωμα ξεκινάει με την περίοδο της συγκρότησης του πρώτου αθηναϊκού κλασικισμού και συνεχίζεται με τις περιόδους του όψιμου κλασικισμού και του Μεσοπολέμου, όπου και αρχίζει να επικρατεί το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική. Ακολουθούν δύο μεταπολεμικές περίοδοι, με την τελευταία να διαρκεί έως σήμερα.

Το λεύκωμα πλαισιώνεται από εισαγωγή του Μανώλη Αναστασάκη καθώς και από οκτώ κείμενα ισάριθμων διακεκριμένων καθηγητών και ερευνητών και συγκεκριμένα των:

• Γιάννη Αίσωπου (Καθηγητή και Προέδρου στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών),

• Στέλιου Γιαμαρέλου (Λέκτορα Bartlett School of Architecture, Εκτελεστικού συντάκτη The Journal of Architecture),

• Μαρίας Δανιήλ (Δρ Αρχιτέκτων ΕΜΠ),

• Μαριλένας Κασιμάτη (Ιστορικού Τέχνης),

• François Loyer (Ιστορικού Τέχνης και Αρχιτεκτονικής, Επίτιμου Διευθυντή Έρευνας CNRS),

• Μάνου Μπίρη (Ομότιμου Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ),

• Κώστα Τσιαμπάου (Επίκουρου Καθηγητή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ) και

• Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ (Ιστορικού Αρχιτεκτονικής και Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Αθηνών).

Το λεύκωμα θα είναι διαθέσιμο στα τέλη Απριλίου, στη διεύθυνση www.gradreview.gr

Διαβάστε ακόμα:

O Γιώργος Κουμπενάς νέος πρόεδρος στην Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων

ΟΑΕΔ: Νέες θέσεις εργασίας με μισθό 933 ευρώ

Στην εταιρεία Ζοfrank Holding Co ltd συμφερόντων Μελισσανίδη η «Ναυτεμπορική» αντί 7 εκατ. ευρώ