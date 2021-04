Talk of the market: Προκλήσεις vs ευκαιρίες “1-1″

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2021 θα αυξηθεί κατά 3,8% (έναντι των επίσημων προβλέψεων της κυβέρνησης για ανάπτυξη 4,8%) και κατά 5% το 2022. Σημειώνεται ότι το 2020 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8,2% ενώ η αύξηση του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται στο 4,4% και 3,8% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται στο 16,6% το 2021 από 16,4% το 2020, με μείωση στο 15,2% το 2022. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να μειωθεί στο 6,6% το 2021 και στο 3,5% το 2022 από 7,4% το 2020.

Eν τω μεταξύ, στην ετήσια έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρεται ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 4,2% φέτος, καθώς το 2021 σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για την πανδημία ενώ το πρωτογενές έλλειμμα φαίνεται να αποκλιμακώνεται σε 5,3% του ΑΕΠ από 7% για το 2020.

Μικτές τάσεις επικράτησαν στο Χρηματιστήριο στην χθεσινή συνεδρίαση, την πρώτη της εβδομάδας μετά τις αργίες για το Πάσχα των καθολικών, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει αύξηση 0,21% και με την αξία συναλλαγών να αγγίζει τα 90 εκατ. ευρώ. Σήμερα άνοιξε οριακά θετικός αναζητώντας ισορροπία πάνω από τις 880 μονάδες.

Εν τω μεταξύ αύριο ανακοινώνουν αποτελέσματα για το δ’ τρίμηνο και το σύνολο της οικονομικής χρήσης 2020 οι εταιρείες AΔΜΗΕ Συμμετοχών, EYΔΑΠ και Σαράντης.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα δημοπρατήσει σήμερα έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει έως και 1 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία αντίστοιχη δημοπρασία στις 3 Φεβρουαρίου 2021 το κόστος διαμορφώθηκε σε -0,32%.

Αύξηση 24% σημείωσαν οι πωλήσεις του ομίλου Jumbo τον Μάρτιο, ενώ οι συνολικές απώλειες τζίρου, για το πρώτο τρίμηνο της νέας χρονιάς εκτιμώνται στο -11%, από -19% κατά το πρώτο δίμηνο 2021. Ειδικά τον Μάρτιο, σχεδόν το σύνολο των καταστημάτων του ομίλου στην Ελλάδα, παρέμειναν κλειστά. Κατά συνέπεια, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν μείωση κατά -31% περίπου σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο όπου τα καταστήματα είχαν λειτουργήσει έως τα μέσα Μαρτίου 2020.

Την πρότασή του στους μετόχους δημοσιοποίησε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ενόψει της σημερινής γενικής συνέλευσης. Μεταξύ άλλων προτείνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ και reverse split με αναλογία 16,5 παλαιές προς μία νέα μετοχή. Η τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι οι όροι της αύξησης θα αποφασιστούν στα μέσα Απριλίου.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η αξιολόγηση της πρώτης φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρωθεί μετά την έγκριση των συμμετοχών και την γνωστοποίηση των επιλέξιμων που είναι οι εξής: Αrdian Infrastructure Funds, BCI – British Columbia Investment Management Corporation, BLACKROCK – BlackRock Alternatives Management, L.L.C, CVC Capital Partners – Advisers Company, S.a.r.l., F2i – Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A, First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l., KKR – Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., MACQUARIE Group Limited και OHA – Oak Hill Advisors LLP. Στην επόμενη, δεύτερη φάση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν due diligence και θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.

H ΓΕΚ Τέρνα γνωστοποίησε, βάσει των συμβατικών της υποχρεώσεων, που απορρέουν από τα Προγράμματα Έκδοσης των δύο Κοινών Ομολογιακών της Δανείων (ΚΟΔ 2018 και ΚΟΔ 2020) την διατήρηση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την εταιρεία ICAP Group A.E. και την διαβάθμιση της εκ’ νέου σε Α.

Η ελληνική εταιρεία Enartia στην οποία εντάσσονται ο domain provider Papaki και η Top.Host εξαγοράστηκε από την team.blue.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ότι ο Αριστείδης Παπαθάνος απέκτησε μετοχές αυξάνοντας το ποσοστό του στην CPI σε 9,01%, η CPI γνωστοποίησε ότι την 31.03.2021 η εταιρία OKI Europe Limited προέβη σε μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών με δικαιώματα ψήφου που κατείχε άμεσα στην εισηγμένη εταιρεία και συγκεκριμένα 855.000 μετοχές. Ως αποτέλεσμα επήλθε μείωση του ποσοστού και των δικαιωμάτων ψήφου της στην εταιρεία τα οποία είναι πλέον μηδενικά.

