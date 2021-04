Διακοπές με ελληνικό άρωμα, προτείνει ο γερμανικός τύπος, και δη, η εφημερίδα Der Westen αφιερώνοντας ένα δημοσίευμά της στους λάτρεις της Αθήνας.

Η εφημερίδα, αναφέρεται στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για να προσελκύσει τουρίστες και γράφει σύμφωνα με τη DW: «Πόσο ωραίο θα ήταν να ξεφύγει κανείς από το υγρό γκρι στη Γερμανία αυτές τις κρύες μέρες και να κάνεις διακοπές στην Ελλάδα, την Ιταλία ή την Ισπανία; Δυστυχώς, αυτό το όνειρο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί προς το παρόν λόγω του απαγορευτικού για τον κοροναϊό».

Στο δημοσίευμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην χώρα μας, και στην ψηφιακή καμπάνια του δήμου Αθηναίων που μέσα από από έξι μαγευτικά βίντεοστέλνει το μήνυμά της στο εξωτερικό: «Ανυπομονούμε, να σας δούμε ξανά!»

«Τώρα όμως σύντομα βίντεο στο διαδίκτυο μαγεύουν τους λάτρεις της Αθήνας. Όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και σε πολλά τουριστικά θέρετρα υπάρχει ένα βαρετό κενό. Ζωντάνια μέσω τουριστών; Τίποτα! Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, μαζί με άλλους παράγοντες του τουρισμού ανεβάζει τους τώρα τόνους και στέλνει έξι βίντεο-μηνύματα σε όλο τον κόσμο για να τραβήξει την προσοχή στις διακοπές με ελληνικό άρωμα. Στόχος η λαχτάρα των τουριστών με βίντεο σε μορφή καρτ ποστάλ, γράφει η εφημερίδα.

«Τα βίντεο συνοδεύονται από τιτιβίσματα πουλιών και ο ήλιος λάμπει σε διάσημες αρχαιότητες. Δύο μοναχικά κόκκινα μαξιλάρια έχουν τοποθετηθεί στα σκαλιά ενός αμφιθεάτρου και στο βίντεο αναγράφεται «Η θέση σου ώστε να ιδωθούμε ξανα έχει κρατηθεί’. Κάθε κλιπ τελειώνει με τη φράση «Με αγάπη, η Αθήνα σου»».



Η καμπάνια

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή καμπάνια του This is Athens, του επίσημου οδηγού της πόλης, που έχει τίτλο: «Love Letters from Athens» – «Γράμματα αγάπης από την Αθήνα», περιλαμβάνει έξι βίντεο «καρτ-ποστάλ», με τα οποία η πόλη στέλνει το μήνυμά της στο εξωτερικό: «Ανυπομονούμε, να σας δούμε ξανά!»

Η καμπάνια είναι εμπνευσμένη από τις… γεμάτες προσμονή επιστολές που ανταλλάσσονταν κατά τις περιόδους των μεγάλων δοκιμασιών κι έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές συνθήκες.

Τα έξι βίντεο, σύντομης διάρκειας, στα οποία παρουσιάζονται χαρακτηριστικά σημεία της Αθήνας, όπως το Άγαλμα της Αθηνάς στο Μέγαρο της Ακαδημίας, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού, το Παναθηναϊκό Στάδιο και η Πλάκα, είναι εμπνευσμένα από τη ζωή στην πόλη, από τον Πολιτισμό, την Τέχνη, την Αρχιτεκτονική και την Ιστορία της.

Η καμπάνια, που διατίθεται ψηφιακά σε τρεις γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά), στοχεύει σε κοινό από χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης και κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία.

