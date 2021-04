Μια γυναίκα 104 ετών κατάφερε να αναρρώσει από κοροναϊό για δεύτερη φορά και, όταν βγήκε από τη ΜΕΘ, γιατροί και νοσηλευτές την υποδέχτηκαν με ένα ιδιαίτερα θερμό χειροκρότημα.

Σύμφωνα με το BBC, η ηλικιωμένη Carmen Hernandez από την Κολομβία πρώτη φορά βρέθηκε θετική στην Covid-19 τον Ιούνιο του 2020. Η ίδια νόσησε ελαφριά μέσα στον οίκο ευγηρίας του Σαν Χοσέ, όπου έλαβε θεραπεία.

Ωστόσο, τη δεύτερη φορά «χτυπήθηκε» βαριά από τον φονικό ιό, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική για ένα διάστημα 21 ημερών, όπου έδωσε τη δική της μάχη.

Εν τέλει, η Carmen Hernandez βγήκε από τη ΜΕΘ την περασμένη Δευτέρα, με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.

