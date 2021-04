Βίντεο από ένα μικρό αγόρι από τη Νικαράγουα που εγκαταλείφθηκε κοντά στα σύνορα ΗΠΑ – Μεξικού κάνει τον γύρο του κόσμου και «σφίγγει» το στομάχι.

Το παιδάκι ξύπνησε και με τρόμο συνειδητοποίησε ότι η ομάδα με την οποία ταξίδευε τον είχε εγκαταλείψει στα σύνορα ΗΠΑ και Μεξικού.

Ένας συνοριοφύλακας που έκανε περιπολία, είδε έκπληκτος το παιδί να περπατά μόνο του στην άκρη του δρόμου και να τον πλησιάζει. «Μπορείτε να με βοηθήσετε;» ακούγεται να ρωτάει το αγόρι που κλαίει. «Ταξίδευα με μια ομάδα και με άφησαν πίσω. Δεν ξέρω πού είναι», εξηγεί.

Το αγόρι εξηγεί πως δεν ταξίδευε με τους γονείς του και πως πλησίασε τον συνοριοφύλακα γιατί δεν ήξερε πού να πάει. «Μπορεί να με ληστέψουν ή να με απαγάγουν. Φοβάμαι», λέει ο 10χρονος την ώρα που κλαίει με λυγμούς…

A border patrol agent in Texas has captured the moment he was approached by a young boy in floods of tearshttps://t.co/RX6iC4KbyC pic.twitter.com/YCnBRNjUyh

— BBC News (World) (@BBCWorld) April 7, 2021