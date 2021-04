Παρά τις εκκλήσεις για ηρεμία από το Λονδίνο, το Δουβλίνο και την Ουάσινγκτον, νέα βίαια επεισόδια ξέσπασαν απόψε στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία πλήττεται εδώ και μια εβδομάδα από ταραχές, τις οποίες η βρετανική επαρχία είχε να δει χρόνια.

Στο Μπέλφαστ, η αστυνομική δύναμη καταστολής των ταραχών αντιμέτωπη με τους Ρεπουμπλικανούς διαδηλωτές δέχτηκε πέτρες και κοκτέιλ Μολότοφ, καθώς προσπαθούσε να εμποδίσει το πλήθος να κατευθυνθεί προς τους Ενωτικούς διαδηλωτές, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έχει περάσει μια εβδομάδα από τότε που η βρετανική επαρχία συγκλονίζεται από αυτές τις πρωτοφανείς συγκρούσεις μετά το 1998, με μεγάλο αριθμό βλημάτων να εκτοξεύονται στην αστυνομία και να καίγονται αυτοκίνητα, κυρίως σε περιοχές όπου διαμένουν πιστοί στο βρετανικό στέμμα, προτεστάντες στην πλειοψηφία τους.

Τα βίαια αυτά επεισόδια, που έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τον τραυματισμό περισσοτέρων από 50 αστυνομικών, φέρνουν στο προσκήνιο τις μνήμες των 3.500 θανάτων που σημειώθηκαν κατά τις τρεις δεκαετίες των «Ταραχών» μεταξύ των καθολικών Ρεπουμπλικανών που θέλουν την επανένωση με την Ιρλανδία και των προτεσταντών Ενωτικών, ένθερμων υποστηρικτών της διατήρησης της ένωσης της επαρχίας με τη Βρετανία.

“Up here we sacrifice our children to feed the worn out dreams of yesterday …”#belfastriots #belfast pic.twitter.com/e06vaZ33ct

— 🏳️‍🌈MarK🇮🇪 (@tinkerboy) April 8, 2021