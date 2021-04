Nike: Αποσύρονται τα «σατανικά παπούτσια» με το ανθρώπινο αίμα – Ο διακανονισμός με την κατασκευάστρια εταιρεία

Η Nike και η εταιρεία MSCHF Product Studio συμφώνησαν να προχωρήσουν σε διακανονισμό της αγωγής για τα λεγόμενα «σατανικά παπούτσια»- τα sneakers που κατασκεύασε η ΜSCHF σε συνεργασία με τον ράπερ Lil Nas X, τα οποία έχουν θέμα τον σατανά και περιέχουν ανθρώπινο αίμα – και βασίστηκαν στη γραμμή Air Max 97 του κολοσσού αθλητικών ενδυμάτων.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η MSCHF θα προχωρήσει σε εθελοντική απόσυρση των Satan Shoes, καθώς και των Jesus Shoes, που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα και επίσης βασίζονται σε αθλητικά παπούτσια της Nike. H MSCHF θα αγοράσει ξανά τα προϊόντα στις αρχικές τιμές λιανικής πώλησης τους, προκειμένου να τα αποσύρει από την κυκλοφορία, δήλωσε η Nike την Πέμπτη.

«Η Nike δεν είχε καμία σχέση με τa Satan Shoes ή τa Jesus Shoes», δήλωσε η κατασκευάστρια αθλητικών ειδών. «Εάν κάποιοι αγοραστές μπερδεύτηκαν ή αν θέλουν να επιστρέψουν τα παπούτσια τους, μπορούν να το κάνουν με πλήρη επιστροφή των χρημάτων τους. Οι αγοραστές που επιλέγουν να μην επιστρέψουν τα παπούτσια τους και αργότερα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την MSCHF και όχι με τη Nike», διευκρίνισε.

Η MSCHF δήλωσε ότι ο διακανονισμός ήταν ο καλύτερος τρόπος να αποσυρθεί η αγωγή και να έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει το χρόνο της σε νέα καλλιτεχνικά έργα.

Η Nike μήνυσε την MSCHF τον Μάρτιο και κέρδισε προσωρινά περιοριστικά μέτρα, εμποδίζοντας τις πωλήσεις των συγκεκριμένων παπουτσιών την 1η Απριλίου. Ωστόσο, ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα της Nike να αποσύρει τα 666 παπούτσια που είχαν κατασκευαστεί. Η Nike είπε τότε ότι τα παπούτσια θα μπορούσαν προκαλέσουν σημαντική βλάβη στην καλή εικόνα της.

Τα sneakers εξαντλήθηκαν σε λιγότερο από ένα λεπτό και τα 665 από τα 666 εστάλησαν σε συλλέκτες πριν από τα περιοριστικά μέτρα, δήλωσε ο David H. Bernstein, δικηγόρος της MSCHF.

Τα παπούτσια «ήταν ξεχωριστά αριθμημένα έργα τέχνης που θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν τα ιδανικά της ισότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης όπου κι αν εκτίθενται», συμπλήρωσε.

Τα sneakers δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον ράπερ Lil Nas X, διάσημο για το «Old Town Road», και απεικόνιζαν ένα κόκκινο κεντημένο σατανικό θέμα και μία μπρονζέ πεντάλφα. Η μεσαία σόλα τους περιείχε κόκκινο μελάνι και μια σταγόνα ανθρώπινου αίματος.

Η κυκλοφορία των παπουτσιών συνέπεσε με την παρουσίαση του βίντεο «Call Me By Your Name» του Lil Nas X.

«Οι εμπλεκόμενοι είναι στην ευχάριστη θέση να αφήσουν πίσω τους αυτήν τη διαμάχη», δήλωσε η Nike την Πέμπτη.

