Αίγυπτος: Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως την «αιγυπτιακή Πομπηία» κοντά στο Λούξορ

Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο έφεραν στο φως μια μεγάλη, αρχαία φαραωνική πόλη που είχε μείνει κρυμμένη για αιώνες, κοντά σε κάποια από τα γνωστότερα μνημεία της χώρας.

Η πόλη χτίστηκε πριν από τουλάχιστον 3.400 χρόνια, κατά τη βασιλεία του Αμενχοτέπ (ή Αμένωφις) Γ΄, ενός από τους ισχυρότερους φαραώ της 18ης Δυναστείας, όπως ανέφερε ο Ζάχι Χάουας, ο γνωστός Αιγύπτιος αρχαιολόγος που επέβλεψε την ανασκαφή.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η ομάδα του Χάουας ξεκίνησε την αναζήτηση ενός ταφικού ναού κοντά στο Λούξορ. Όμως μετά από μερικές εβδομάδες οι εργάτες έπεσαν πάνω σε πλίνθινες δομές που εκτείνονταν προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε μια καλοδιατηρημένη πόλη, με σχεδόν ανέπαφους τοίχους και δωμάτια γεμάτα με καθημερινά εργαλεία, δαχτυλίδια, σκαραβαίους, πολύχρωμα κεραμικά δοχεία και πλίνθους που έφεραν σφραγίδες με το σύμβολο του Αμενχοτέπ.

«Οι δρόμοι της πόλης περιβάλλονται από σπίτια… κάποιοι τοίχοι έχουν ύψος τρία μέτρα», ανέφερε ο Χάουας.

Η πόλη βρίσκεται στη Δυτική Όχθη του Λούξορ, κοντά στους Κολοσσούς του Μέμνονα και το Μεντινέτ Χαμπού, τον ταφικό ναό του φαραώ Ραμσή Γ΄, σε μικρή απόσταση από την Κοιλάδα των Βασιλέων.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ανακάλυψη», σχολίασε ο Πίτερ Λακοβάρα, ο διευθυντής του αμερικανικού Ταμείου Αρχαίας Αιγυπτιακής Κληρονομιάς και Αρχαιολογίας. Η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η πόλης και ο μεγάλος αριθμός των αντικειμένων θυμίζουν μια άλλη, διάσημη πόλη, πρόσθεσε: «Είναι σαν μια αρχαία αιγυπτιακή Πομπηία και δείχνει πόσο κρίσιμο είναι να διαφυλαχθεί η περιοχή αυτή ως αρχαιολογικό πάρκο». Ο Λακοβάρα εργάζεται εδώ και 10 χρόνια στην ανασκαφή του ανακτόρου Μαλκάτα, αλλά δεν συμμετείχε στην ομάδα του Χάουας.

