Βαρβιτσιώτης: Υποστηρίζουμε την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ – Ουκρανίας

I met today with 🇺🇦 Amb. in Greece, Sergii Shutenko @UKRinGRC. We support the enchancement of EU-Ukraine relations. We are deepening our bilateral ties. 🇺🇦 🇬🇷 pic.twitter.com/DLpcqQHeY4

— Varvitsiotis Miltiadis (@MVarvitsiotis) April 9, 2021