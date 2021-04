Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ ζήτησαν την Τρίτη την προληπτική «άμεση διακοπή» της χρήσης του εμβολίου Covid-19 της Johnson & Johnson, μετά την εμφάνιση σπάνιων περιστατικών θρόμβωσης.

Συνολικά έξι γυναίκες 18-48 ετών εμφάνισαν τη διαταραχή του αίματος, από τις οποίες η μία πέθανε και μια δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μέχρι σήμερα είχαν χορηγηθεί στις ΗΠΑ επτά εκατομμύρια εμβόλια της J&J, των οποίων την εμπορική διάθεση έχει αναλάβει η ελβετική θυγατρική της, Janssen.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

