Η Μινεάπολις έζησε το δεύτερο συνεχόμενο βράδυ διαδηλώσεων και έντασης, παρότι τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας με σκοπό να αποτραπεί η ανάφλεξη μετά τον θάνατο μαύρου νεαρού από πυρά αστυνομικίνας την Κυριακή, μεσούσης της δίκης για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ.

«Οι ειρηνικές διαδηλώσεις είναι κατανοητές» μετά τον «τραγικό» θάνατο του Ντόντε Ράιτ, σχολίασε νωρίτερα χθες ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας πως έχει συναίσθηση «της οργής και της οδύνης» που αισθάνονται οι Αφροαμερικανοί.

Όμως «δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία» για τη βία, πρόσθεσε προτρέποντας τον πληθυσμό της μεγαλούπολης του αμερικανικού βορρά να «ηρεμήσει» έπειτα από μια πρώτη νύχτα διαδηλώσεων που αμαυρώθηκαν από λεηλασίες και συμπλοκές.

Πέραν της απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας που επέβαλαν οι δήμαρχοι των δίδυμων πόλεων Μινεάπολις και Σεντ Πολ, τέθηκαν επί ποδός χίλιοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς για να εμποδίσουν νέες παρεκτροπές.

Περί τις 21:00 (τοπική ώρα· περί τις 05:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), σχεδόν δύο ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση, δεκάδες διαδηλωτές συνέχιζαν κρατώντας τα πλακάτ τους να φωνάζουν συνθήματα, υπό βροχή, από την οποία προστατεύονταν με ομπρέλες και κουκούλες, μπροστά στο αστυνομικό τμήμα της πόλης Μπρούκλιν Σέντερ.

Διαδηλωτές αποδοκίμασαν τους αστυνομικούς κατά μήκος του πλέγματος που είχε στηθεί γύρω από το αστυνομικό τμήμα, κρατώντας πλακάτ που ανέγραφαν συνθήματα όπως «Φυλακίστε όλους τους ρατσιστές δολοφόνους μπάτσους», «Θα είμαι ο επόμενος;», «Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη».

Η αστυνομία εκτόξευσε επανειλημμένα δακρυγόνα προς την κατεύθυνση των διαδηλωτών και τους κοινοποίησε διαταγή να διαλυθούν.

Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νύχτα διαδηλώσεων μετά τον θάνατο του Ντόντε Ράιτ, 20 ετών, από τα πυρά αστυνομικίνας, ενώ βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του με συνεπιβάτισσα την κοπέλα του.

Στη διάρκεια ελέγχου που συνδεόταν με τις πινακίδες του αυτοκινήτου, η αστυνομικίνα, με προϋπηρεσία 26 ετών στο σώμα όπως έγινε γνωστό, τράβηξε «το πιστόλι της αντί για το τέιζερ», όπλο που προκαλεί ηλεκτροσόκ και δεν είναι απαραιτήτως θανατηφόρο, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας, ο Τιμ Γκάνον, κάνοντας λόγο για θάνατο «από ατύχημα».

Για να τεκμηριώσει τα λεγόμενά του, παρουσίασε την καταγραφή της τραγωδίας από την κάμερα που φόραγε η αστυνομικίνα.

Χθες βράδυ οι δικαστικές αρχές στη Μινεσότα ανακοίνωσαν τα στοιχεία της αστυνομικίνας: ονομάζεται Κίμπερλι Πότερ και έχει τεθεί σε αναστολή με διοικητική απόφαση, διευκρίνισαν.

Στα πλάνα που παρουσίασε ο αρχηγός της αστυνομίας εικονίζονται αστυνομικοί να βγάζουν τον νεαρό από το αυτοκίνητο και να πηγαίνουν να του περάσουν χειροπέδες. Εκείνος προβάλλει αντίσταση και ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητό του. Ακούγεται η αστυνομικίνα να φωνάζει «τέιζερ» τρεις φορές, για να προειδοποιήσει πως θα ρίξει. Αντί γι’ αυτό, ακούγεται ένας πυροβολισμός. Ο νεαρός τραυματίζεται κατάστηθα.

«Σκ…, τον πυροβόλησα», λέει η αστυνομικίνα καθώς ο εικοσάρης, θανάσιμα τραυματισμένος, προσπαθεί να φύγει με το αμάξι, προτού τρακάρει με άλλο αυτοκίνητο μερικούς δρόμους μακριά.

Δεν είναι σαφές πώς μπόρεσε η αστυνομικίνα να μπερδέψει το πιστόλι της με το τέιζερ.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας διευκρίνισε πως τα μέλη του σώματος εκπαιδεύονται να περνούν τα πιστόλια στην πλευρά του σώματός τους έπου είναι το δυνατό τους χέρι και το τέιζερ στην άλλη πλευρά της ζώνης τους.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «τραγικό» τον φόνο αλλά προειδοποίησε εναντίον κάθε βίαιης ενέργειας. «Νομίζω πως πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας» πρόσθεσε.

Ο θάνατος του εικοσάχρονου αναζωπύρωσε την οργή στη Μινεάπολις, όπου είχαν σημειωθεί πολυήμερες ταραχές μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ την 25η Μαΐου 2020 κάτω από το γόνατο του λευκού αστυνομικού Ντέρεκ Σόβιν.

Αγώνες μπάσκετ του NBA, αλλά και του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ και του χόκεϊ, που προβλεπόταν να γίνουν το βράδυ της Τρίτης, αναβλήθηκαν.

Εν μέσω της έντασης, ο συνήγορος του Ντέρεκ Σόβιν ζήτησε οι ένορκοι να απαλλαγούν ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο να αποφασίσουν υπό πίεση. «Κατανοώ ότι σημειώνονται ταραχές» αλλά «δεν πιστεύω πως υπάρχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας», αποκρίθηκε ο δικαστής Πίτερ Κέιχιλ.

