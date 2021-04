Ιαπωνία: Το μολυσμένο νερό από την πυρηνική εγκατάσταση στη Φουκουσίμα θα πεταχτεί στη θάλασσα

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει αποφασίσει να πετάξει στη θάλασσα πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους μολυσμένου νερού από το κατεστραμμένο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Φουκουσίμα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Γιοσιχίντε Σούγκα σήμερα, κάτι που προεξοφλείται πως θα προκαλέσει οργισμένες αντιδράσεις από πλευράς χωρών της περιοχής, ιδίως της Νότιας Κορέας.

Η απόφαση αψηφά τις αντιδράσεις στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, ειδικά από πλευράς των εργαζομένων στην αλιεία στη Φουκουσίμα, που εναντιώνεται στην ιδέα εξαρχής.

The #German Institute GEOMAR predicts that #Japan #Fukushima contaminated #Nuclearwastewater dumped will pollute half of the #Pacific Ocean in 57 days, adding that 3 yrs later, #Canada &the #US will be affected by the nuclear radiation pollution. pic.twitter.com/tBGFr7IhWs

— Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) April 12, 2021