Mε ρυθμούς χελώνας προχωρά η απαγόρευση των θεραπειών μεταστροφής των ομοφυλόφιλων στη Βρετανία, παρά την υπόσχεση του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον ότι ο σχετικός νόμος θα έρθει «σύντομα» στο κοινοβούλιο της χώρας.

Αντιθέτως, σήμερα έγινε γνωστό ότι διαλύθηκε η συμβουλευτική επιτροπή της βρετανικής κυβέρνησης για θέματα ΛΟΑΤΚΙ, ενώ ο Τζόνσον κλείνει πονηρά το μάτι στην Ευαγγελική Εκκλησία αφήνοντας παραθυράκι για τη συνέχιση «μη επεμβατικών» πρακτικών για μεταστροφή των ομοφυλόφιλων, όπως η… προσευχή.

Ως γνωστόν, οι θεραπείες μεταστροφής έχουν ως στόχο να αλλάξουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή να περιορίσουν τη σεξουαλική έλξη προς πρόσωπα του ίδιου φύλου. Περιλαμβάνουν μια σειρά από «πρακτικές» – βασανιστήρια, όπως η ύπνωση, τα ηλεκτροσόκ, ο ξυλοδαρμός του θύματος με διάφορα αντικείμενα, η ψυχιατρική αγωγή και φυσικά η κάθε είδους ψυχολογική βία ή πλύση εγκεφάλου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει αυτού του είδους τις «θεραπείες» από το 2018, ζητώντας από τα κράτη-μέλη της να τις απαγορεύσουν και δια του νόμου. Από τότε, ελάχιστες χώρες έχουν ακολουθήσει την παραίνεση αυτή της Ε.Ε.

Το καλοκαίρι του 2020, ο Βρετανός πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να περάσει νομοθεσία που θα απαγορεύει τις θεραπείες μεταστροφής. Η προσπάθεια είχε αρχίσει το 2018 με αντίστοιχη υπόσχεση της τότε πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι. Τα εμπόδια, όμως, και οι καθυστερήσεις δεν είχαν τελειωμό…

Μετά από τις πρόσφατες παραιτήσεις τριών συμβούλων της κυβέρνησης για ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, με αιχμές μάλιστα για «εχθρικό κλίμα», η Ντάουνινγκ Στριτ αποφάσισε σήμερα τη διάλυση της αρμόδιας επιτροπής.

Η κυβέρνηση δικαιολόγησε την κίνηση αυτή λέγοντας ότι η θητεία της επιτροπής για θέματα ΛΟΑΤΚΙ ούτως ή άλλως θα έληγε τον Μάρτιο του 2021, αλλά δεν έδωσε κάποια άλλη εξήγηση.

Η Τζέιν Όζαν είναι αυτή που έκανε την αρχή στις παραιτήσεις, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις δύο υπουργούς Ισότητας, την Λιζ Τρας και την Κέμι Μπάντενοχ. Οι δύο υπουργοί (η δεύτερη είναι και έγχρωμη) έχουν κατηγορηθεί για «έλλειψη ενδιαφέροντος» και καθυστερήσεις στο ζήτημα της απαγόρευσης των θεραπειών μεταστροφής.

«Είναι υπουργοί Ανισότητας. Δεν καταλαβαίνουν τους ΛΟΑΤΚΙ, ειδικά τους τρανς. Ήμουν στις συναντήσεις μαζί τους και αγνοούν βασικά ζητήματα που αφορούν στις ζωές [των ΛΟΑΤΚΙ], ειδικά των νέων. Δυστυχώς, δεν πιστεύω ότι η συντηρητική κυβέρνηση ενδιαφέρεται πραγματικά για τα δικαιώματα της κοινότητας αυτής», είπε χαρακτηριστικά η Όζαν στο Sky News.

Επιπλέον, πρόσφατα η βρετανική κυβέρνηση έκανε πιο δύσκολη την αλλαγή/διόρθωση φύλου για όσους επιθυμούν να προβούν σε τέτοιου είδους επέμβαση, θέτοντας μια σειρά από όρους που θα πρέπει να τηρούνται.

Σε δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα, αν και καταδικάσε τη θεραπεία μεταστροφής ως «αποκρουστική» και «απεχθής», ο Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε «περίπλοκο» το ζήτημα της απαγόρευσης.

Μιλώντας από το Μπέλφαστ, ο ηγέτης των Τόρις δεσμεύτηκε για άλλη μια φορά ότι θα θέσει εκτός νόμου τέτοιες θεραπείες, παρόλο που θεωρεί το όλο ζήτημα «νομικά περίπλοκο».

Για καλό και για κακό πάντως, ο Τζόνσον φρόντισε να εξασφαλίσει ότι θα τα έχει καλά με την Ευαγγελική Εκκλησία της Βρετανίας, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα απαγορέψει τις προσευχές για αλλαγή σεξουαλικών προτιμήσεων!

NEW: A letter I’ve seen from the Prime Minister to the Evangelical Alliance suggests govt will *not* ban prayer for someone’s sexuality.

«We will continue to allow adults to receive appropriate pastoral support (including prayer)…in exploration of their sexual orientation.»

— Paul Brand (@PaulBrandITV) April 13, 2021