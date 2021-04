Συνάντηση Δένδια-Πάιατ: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και περιφερειακά θέματα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Εξαιρετική συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια σήμερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο Τ. Πάιατ και υπογράμμισε: «Υποστηρίζουμε σθεναρά τον σταθεροποιητικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω των συνεχιζόμενων διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία, της στήριξης μίας κυρίαρχης και ευημερούσας Λιβύης και της ενισχυμένης εμπλοκής της στα Δυτικά Βαλκάνια».

Outstanding discussion with Foreign Minister @NikosDendias today. We strongly support Greece’s stabilizing role in the region, including through the ongoing exploratory talks with Turkey, support for a sovereign and prosperous Libya and enhanced engagement in the Western Balkans. pic.twitter.com/WgAMwUkEcP

