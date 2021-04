Ever Given: Η Αίγυπτος ζητά αποζημίωση πάνω από $900 εκατ. και κρατά το πλοίο δεμένο

Η Αίγυπτος απαιτεί αποζημίωση ύψους 900 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων για τον αποκλεισμό της Διώρυγας του Σουέζ στα τέλη Μαρτίου και το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given που προκάλεσε τον αποκλεισμό έχει κατασχεθεί εν τω μεταξύ, ανέφεραν σήμερα η αιγυπτιακή εφημερίδα Al-Ahram και μια από τις ασφαλιστικές εταιρίες του πλοίου.

Τη Δευτέρα βράδυ, ο επικεφαλής της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) έκανε λόγο στην κρατική τηλεόραση για «διαπραγματεύσεις» που γίνονται για καταβολή αποζημίωσης για τη ζημία που προκλήθηκε όταν το Ever Given προσάραξε επί σχεδόν «μια εβδομάδα στην Διώρυγα, παραλύοντας την κίνηση σε αυτό το καίριας σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Η Αίγυπτος δεν έκανε κανένα λάθος σε αυτό το συμβάν», είπε, επιρρίπτοντας την ευθύνη στους κυβερνήτες του πλοίου.

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, υπάρχουν ακόμη πολλά σημεία (διαφωνιών) με την εταιρία και την ασφαλιστική» ξεκινώντας από το «ποσό», δήλωσε ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπια.

Μια πηγή της SCA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τις διαπραγματεύσεις με την ιαπωνική πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου Shoei Kisen, και ασφαλιστικές εταιρίες.

Μια από τις ασφαλιστικές εταιρίες του Ever Given τόνισε επίσης σήμερα ότι το Κάιρο υπέβαλε αγωγή αποζημιώσεως 916 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της Shoei Kisen, της ιαπωνικής πλοιοκτήτριας. Το UK Club, η ασφαλιστική εταιρία που προσφέρει κάλυψη για κινδύνους προστασίας και αποζημίωσης (P&I) στο Ever Given, υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι είναι απογοητευτικό που το πλοίο και το πλήρωμά του κρατούνται στη Διώρυγα μέχρι να καταβληθεί η αποζημίωση.

Μιλώντας στην Al-Ahram, ο ναύαρχος ανέφερε ότι η χώρα του επιδιώκει αποζημιώσεις ύψους 900 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ). «Το πλοίο με σημαία Παναμά, Ever Given, κατασχέθηκε λόγω της μη καταβολής του ποσού των 900 εκατομμυρίων δολαρίων (…) βάσει της απόφασης που εκδόθηκε από δικαστήριο της Ισμαηλίας», είπε ο Ράμπια.

Το ποσό αντιστοιχεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, σε «απώλειες που προκάλεσε το πλοίο στην Αρχή, εκτός από τις επιχειρήσεις ρυμούλκησης και συντήρησης».

Η κυκλοφορία στη Διώρυγα, από την οποία διακινείται περισσότερο από το 10% του παγκόσμιου εμπορίου, επαναλήφθηκε στις 29 Μαρτίου αφότου το πλοίο ρυμουλκήθηκε με τη βοήθεια διεθνών εμπειρογνωμόνων.

Πάνω από 400 πλοία εγκλωβίστηκαν βόρεια και νότια της Διώρυγας για έξι ημέρες, δημιουργώντας τεράστια συμφόρηση. Σύμφωνα με την SCA, η Αίγυπτος κατέγραφε απώλειες μεταξύ 12 εκατομμυρίων και 15 εκατομμυρίων δολαρίων την ημέρα όσο το κανάλι παρέμενε αποκλεισμένο.

Μια από τις κύριες πηγές εσόδων της χώρας, το πέρασμα αυτό απέφερε περίπου 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο Κάιρο το 2019-2020. Σύμφωνα με την ασφαλιστική εταιρία Allianz, κάθε μέρα διακοπής λειτουργίας είχε ως αποτέλεσμα συνολικές απώλειες έξι έως 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

