Αφγανιστάν: Χωρίς Ταλιμπάν η ειρηνευτική διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης

Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν αργά χθες Τρίτη ότι δεν θα συμμετάσχουν στην ειρηνευτική διάσκεψη για το Αφγανιστάν στην Κωνσταντινούπολη, η οποία έχει προγραμματιστεί για αυτόν τον μήνα, έως ότου αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν όλες οι ξένες δυνάμεις.

«Μέχρις ότου όλες οι ξένες δυνάμεις αποσυρθούν εντελώς από την πατρίδα μας, (εμείς) δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία διάσκεψη που λαμβάνει αποφάσεις για το Αφγανιστάν», δήλωσε με tweet του ο Μοχαμάντ Ναέμ, εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο Κατάρ.

1/2 Until all foreign forces completely withdraw from our homeland, the Islamic Emirate will not participate in any conference that shall make decisions about Afghanistan.

— Dr.M.Naeem (@IeaOffice) April 13, 2021