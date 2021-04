Οι Pfizer/BioNtech θα παραδώσουν στην Ευρώπη 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους κατά της Covid-19 αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Κομισιόν.

Συνολικά 250 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου θα παραδοθούν το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εξέλιξη έρχεται την ώρα που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επανεξετάζουν το σχεδιασμό για τα εμβόλια της AstraZeneca και της Johnson & Johnson, τα οποία είναι πιθανό να συνδέονται με μικρό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής θρόμβωσης.

We have just agreed with BioNTech-Pfizer to once again speed up vaccine delivery in 🇪🇺

The delivery of 50 million doses will be accelerated to Q2, starting in April.

This is a 25% increase, bringing the number of doses delivered by BioNTech-Pfizer to the EU in Q2 to 250 million

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 14, 2021