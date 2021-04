«Will you go to Mykonos this summer?» (θα πάμε στη Μύκονο αυτό το καλοκαίρι;), τιτλοφορείται μελέτη της Bank of America, η οποία αποφαίνεται πως όποιος απαντήσει στο ερώτημα αυτό, θα μπορέσει να προβλέψει και πως κινηθεί το ευρω, το οποίο ενισχύθηκε καθώς ο εμβολιασμός του πληθυσμού στην Ευρώπη επιταχύνεται.

Ωστόσο για να διατηρηθούν τα κέρδη του, θα πρέπει να εμβολιαστεί ταχύτερα μία κρίσιμη μάζα του πληθυσμού ( σήμερα η Ευρωζώνη έχει εμβολιάσει το 22% του πληθυσμού της, έναντι 56% των ΗΠΑ και 59% της Βρετανίας) ώστε να σωθεί ένα μέρος της θερινής τουριστικής περιόδου. Οι ευρωπαϊκές αρχές αναμένουν πάντως σημαντική αύξηση της προσφοράς εμβολίων κατά τους επόμενους μήνες, κάτι που θα επιτρέψει την επιτάχυνση των εμβολιαστικών προγραμμάτων στο 2ο τρίμηνο. Τα εμβόλια θα καθορίσουν την πορεία των οικονομιών της ευρωζώνης και άρα και του ευρώ.

Η τουριστική βιομηχανία εξάλλου (ως % του ΑΕΠ) είναι σημαντική για πολλές χώρες της ευρωζώνης (στην 4η θέση βρίσκεται η Ελλάδα μετά την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία) σε σχέση με τις υπόλοιπες ισχυρές οικονομίες. Η τουριστική βιομηχανία στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υποστούν μόνιμη ζημιά εάν η πανδημία διαρκέσει για μεγάλο διάστημα.

Για την BofA πάντως, το διαβατήριο εμβολιασμού, θα μπορούσε να προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας για τις τουριστικές χώρες, λειτουργώντας θετικά τόσο για την τουριστική βιομηχανία όσο και επίσης για το ευρώ. Να σημειωθεί. πως οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα , με βάση τα μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας και των εκτιμήσεων του ΣΕΤΕ, αναμένεται να κυμανθούν εφέτος στο 40%-50% αυτών του 2019 (18,2 δισ. ευρώ), ενώ σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank Τάσο Αναστασάτο πλήρης ανάκτηση των προ πανδημίας επιπέδων (2019) δεν αναμένονται πριν το 2024.

