Το ενδιαφέρον των επενδυτών παγκοσμίως, αλλά και τον κλαυσίγελο των χρηστών του διαδικτύου έχει προκαλέσει το «ράλι» στο Dogecoin, ένα κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε… για πλάκα.

Για πρώτη φορά, το τρολ κρυπτονόμισμα ξεπέρασε τα 10 σεντς, φτάνοντας τα 0,13$, με την τιμή του να έχει αυξηθεί πάνω από 85% το τελευταίο 24ωρο.

Ανάλογη τροχιά ακολουθούν και άλλα κρυπτονομίσματα όπως το γνωστό Bitcoin, το οποίο ξεπέρασε τα 63.000 δολάρια το πρωί της Τρίτης, ενώ το Ethereum άγγιξε τα 2.315 δολάρια.,

Σημειώνεται πως σήμερα, Τετάρτη, κάνει ντεμπούτο στο ταμπλό του Nasdaq η Coinbase, που αποτελεί το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον πλανήτη. Η Coinbase έχει αυτή τη στιγμή 56 εκατ. χρήστες και ανακοίνωσε έσοδα 1,8 δισ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Η τιμή αναφοράς των μετοχών της Coinbase στο Nasdaq είναι στα 250 δολάρια ανά μετοχή, με τη συνολική αξία των Coinbase να εκτιμάται στα 70 δισ. δολάρια. Στην πλατφόρμα της εντάσσονται 50 κρυπτονομίσματα, στα οποία εντάσσεται και το Dogecoin.

To tweet του Έλον Μασκ

Το τελευταίο διάστημα και ο Έλον Μασκ είχε τοποθετηθεί για το Dogecoin με αναρτήσεις του στο Twitter.

Στις 10 Απριλίου, έγραψε σε tweet «…going to the moon very soon», δηλαδή «πρόσω ολοταχώς στο φεγγάρι» – μια φράση που χρησιμοποιούν οι οπαδοί του κρυπτονομίσματος για την άνοδο της αξίας τους. Με αυτό το tweet του αφεντικού της Tesla, το Dogecoin ανέβηκε κατά 20%.

Φυσικά, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν το ενδιαφέρον του Μασκ για το Dogecoin έχει να κάνει με τη γενικότερη στάση του σε τέτοια ζητήματα, υπέρ των «μικρών παικτών» και των τρολ του διαδικτύου, ή αν έχει προσωπικό συμφέρον που σχετίζεται με τη συνολική άνοδο της αξίας των κρυπτονομισμάτων, όπως την παρουσιάσαμε παραπάνω. Η αλήθεια είναι πάντως πως η Tesla δέχεται Bitcoins έχοντας φτάσει στο 1,5 δισ. συναλλαγών.

Τι είναι όμως το Dogecoin;

Το Dogecoin είναι ένα κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε για πλάκα το 2013. Έμβλημά του είναι ο σκύλος της ράτσας Σίμπα Ίνου που είναι πρωταγωνιστής σε πολλά memes.

Δημιουργός του ήταν ο προγραμματιστής και πρώην μηχανικός της IBM, Billy Markus, μαζί με τον Jackson Palmer, έναν εργαζόμενο στο τμήμα μάρκετινγκ της επιχείρησης Adobe Systems.

Έγινε δημοφιλές κυρίως στις πλατφόρμες Twitter και Reddit με τους χρήστες να «μάχονται» να αυξήσουν την τιμή του.

Όπως και στην περίπτωση της GameStop, έτσι και τώρα, τα social media έβαλα το λιθαράκι του για την εκτόξευση της αξίας του «νομίσματος του Shiba», με τις κοινότητες των κρυπτονομισμάτων βάζουν σαν στόχο τους να το πάνε στα 10 σεντς. Και να τα καταφέρνουν.

