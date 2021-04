Με τα εμβόλια Covid-19 να είναι ευρέως διαθέσιμα, λίγο περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς ενήλικες έχουν λάβει τουλάχιστον ένα εμβόλιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Monmouth που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Ωστόσο, περισσότεροι από δύο στους πέντε Ρεπουμπλικάνους δήλωσαν ότι θα αποφύγουν να εμβολιαστούν αν είναι δυνατόν, υποδηλώνοντας ότι ο Πρόεδρος Μπάιντεν δεν πέτυχε στην προσπάθειά του να αποπολιτικοποιήσει τα εμβόλια – και αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα εάν η χώρα θα είναι σε θέση να επιτύχει την ανοσία της αγέλης χωρίς ισχυρότερη ώθηση από τους Ρεπουμπλικάνους ηγέτες για να φέρουν τους ψηφοφόρους τους μπροστά στην απόφαση του εμβολιασμού.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του Monmouth, ευθυγραμμίστηκαν με τα αποτελέσματα μιας ξεχωριστής έρευνας από το Πανεπιστήμιο Quinnipiac, που κυκλοφόρησε επίσης την Τετάρτη, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι το 45% των Ρεπουμπλικανών δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να εμβολιαστεί.

Μεταξύ των Δημοκρατικών, τα δύο τρίτα έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Monmouth. Πάνω από το ήμισυ αυτού του ποσοστού των Ρεπουμπλικάνων το έχει κάνει (36 τοις εκατό).

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι Αμερικανοί γενικά δίνουν θετικά σχόλια στον πρόεδρο και στους κυβερνήτες των πολιτειών τους.

Το 62% των Αμερικανών θεώρησε ότι αντιμετωπίζουν την πανδημία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Monmouth. Αλλά οι Αμερικανοί δεν έχουν τόσο μεγάλη πίστη ο ένας στον άλλον: Μόνο το 43 τοις εκατό είπε ότι το ευρύ κοινό είχε κάνει καλή δουλειά αντιμετωπίζοντας το ξέσπασμα.

Οι Δημοκρατικοί ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένοι από τους συμπολίτες τους, με έναν μόνο στους τρεις να λέει ότι το κοινό το χειρίστηκε καλά.

Με τους ειδικούς της δημόσιας υγείας να προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη αύξηση στα κρούσματα με Covid-19 εάν η οικονομία ανοίξει πάλι πολύ γρήγορα αυτή την άνοιξη, η δημοσκόπηση Quinnipiac διαπίστωσε ότι το 85 τοις εκατό των Δημοκρατικών δήλωσε ότι ανησυχεί για μια ένα άλλο ξέσπασμα.

Μόνο το 32 τοις εκατό των Ρεπουμπλικανών συμμερίζονται την ανησυχία τους. Και ενώ σχεδόν κανένας Δημοκρατικός – μόλις 12 τοις εκατό – είπε ότι θα αισθανόταν ασφαλής να παρακολουθήσει μεγάλες εκδηλώσεις όπως αθλητικά παιχνίδια ή συναυλίες, τα δύο τρίτα των Ρεπουμπλικανών δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν.

