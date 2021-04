Με τον Τσαβούσογλου συναντήθηκε ο Νίκος Δένδιας – 45 λεπτά διήρκεσαν οι συνομιλίες με τον Ερντογάν

Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η συνάντηση ξεκίνησε τις 16:30 και ολοκληρώθηκε περίπου 1 ώρα εργότερα. Πραγματοποιήθηκε στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα του Προεδρικού Μεγάρου της Τουρκίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν «οι διμερείς και οι ευρωτουρκικές σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και διεθνή ζητήματα».

Την κατ’ ιδία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών διαδέχονται οι διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Άγκυρα θα ολοκληρωθεί το βράδυ με την παράθεση προς τιμή του, από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δείπνου καταλύσεως της νηστείας «ιφτάρ», λόγω της έναρξης του ραμαζανιού.

Τον κ. Δένδια συνοδεύουν στην ‘Αγκυρα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, καθώς και η υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συνομίλησε επί 45 λεπτά με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία. Η συνάντηση, στην οποία πήρε μέρος και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ξεκίνησε λίγο μετά τις 3.00 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16:00.

«Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δέχθηκε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνάντηση που διήρκησε 45 λεπτά ήταν παρών και ο υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου» ανέφερε η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Από την πλευρά του ο Νίκος Δένδιας ανέβασε στα social media μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ τη συνόδευσε με το ακόλουθο σχόλιο. «Κατά την έναρξη της επίσκεψής μου στην Άγκυρα έγινα δεκτός από τον Πρόεδρο της Τουρκίας R.T.Erdogan – Starting my visit in #Ankara, I was received by Turkish President».

Η συνάντηση Έρντογάν-Δένδια ζητήθηκε από την τουρκική πλευρά. Το αίτημα έγινε μέσω της διπλωματικής οδού, από τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα Μπουράκ Οζούγκεργκιν, το μεσημέρι της Τετάρτης. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχθηκε το αίτημα του Ταγίπ Ερντογάν, αφού προηγουμένως ο Νίκος Δένδιας συζήτησε σχετικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ας ελπίσουμε να θέλει να κάνει ένα άνοιγμα» σχολίασε διπλωματικός παράγοντας με τον οποίο συνομίλησε το thetimes|-.gr για τις προθέσεις του προέδρου της Τουρκίας που ζήτησε να συναντηθεί με τον Νίκο Δένδια.

«Είμαστε έτοιμοι για τα καλύτερα και τα χειρότερα»





Διπλωματική πηγή στην Αθήνα αναγνώρισε την πρόσκληση του Ταγίπ Ερντογάν στον Νίκο Δένδια σαν μια συμβολική κίνηση, με την οποία ο πρόεδρος της Τουρκίας θέλει να δείξει διεθνώς την σημασία που αποδίδει στην επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών. Προφανώς όμως η «χειρονομία» του Ταγίπ Ερντογάν δεν θα πρέπει να εκληφθεί σαν αλλαγή στρατηγικής της Άγκυρας. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο Ερντογάν επανέλαβε την Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να ξεκινήσει έρευνες υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες ζώνες νότια της Κρήτης που περιλαμβάνονται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο όπου η Ελλάδα έχει σαφή και απαράγραπτα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και την προειδοποίησή του ότι θα στείλει πλοία στην Κύπρο αν θεωρήσει ότι η Τουρκία… αδικείται.

