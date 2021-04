Οι δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον συγκέντρωσης υγειονομικών στη Μάνταλεϊ, προκαλώντας θύματα, όπως μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης.

Οι αντίπαλοι του πραξικοπήματος της 1ης Φεβρουαρίου που ανέτρεψε την κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους εναντίον του στρατού στη διάρκεια της παραδοσιακής γιορτής για το νέο έτος με σειρά ενεργειών και πορειών.

Υγειονομικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας κατά του πραξικοπήματος, συγκεντρώθηκε στη Μάνταλεϊ νωρίς σήμερα το πρωί, όμως σύντομα έφτασαν στο σημείο στρατιώτες για να τους διαλύσουν, ανοίγοντας πυρ και κάνοντας συλλήψεις, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizzima.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι δεν διαθέτει λεπτομέρειες για τις συλλήψεις και τα θύματα. Η βιρμανική υπηρεσία του BBC επίσης μετέδωσε την καταστολή της διαδήλωσης των υγειονομικών.

Residents of #Yangon’s Insein Township sprayed red paint, symbolizing blood, on the streets to honor fallen anti-coup protesters and posted arrest posters for coup leaders Wednesday, the first day of #Thingyan water festival, which welcomes the New Year. pic.twitter.com/HfCNwnm9yU

— The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) April 14, 2021