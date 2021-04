Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε εγκαταστάσεις της FedEx.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για «πολλά θύματα», ωστόσο δεν έχουν επιβεβαιωθεί από κάποια επίσημη πηγή.

Οι αρχές έχουν αποκλείσει τμήμα ενός αυτοκινητόδρομου, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για πολλά άτομα που έχουν δεχτεί πυροβολισμούς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία της Ινδιανάπολης χαρακτηρίζει το περιστατικό «μαζικό ατύχημα» δήλωσε ο δημοσιογράφος William Young. Πάντως, δεν μπορούσε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση.

Ένας άνδρας δήλωσε στα τοπικά μέσα ότι η ανιψιά του πυροβολήθηκε στο χέρι, ενώ βρίσκονταν σε ένα βενζινάδικο ακριβώς έξω από τις εγκαταστάσεις του συγκροτήματος όπου στεγάζεται η εταιρεία ταχυμεταφορών.

⚠🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1

— Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021